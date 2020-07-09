09.07.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина
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Гордону предложили убежище в России – ждут на Киевском вокзале Москвы


Скоро грядет большая мировая война, после которой Украина прекратит свое существование.

Об этом в интервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Примечательно, что Гордон отказался выкладывать это интервью в открытый доступ, но расшифровку опубликовала «Комсомольская правда».

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«Вы же, Дмитрий Ильич, должны понять. У вас есть хороший чемодан? Уложите вещи и – на вокзал. Вы первый можете сбежать из Киева, чтоб избежать ареста и гибели под обломками, потому что война будет страшная. Это не Вторая мировая, это Последняя война», – сказал Жириновский.

Он призвал меньше думать о «возвращении» Крыма.

«Лучше ищите место, где вы можете жить в спокойной обстановке. Это только в России. В Москве не хотите, мы вас направим в Воркуту, – предложил политик. – В Воркуте, знаете, климат великолепный. Птицы на лету замерзают зимой и комом падают на землю».

Лидер ЛДПР считает, что украинцы в настоящее время обмануты пропагандой.


«Вы верите, что вам хорошо будет в Евросоюзе, в НАТО, а на Россию наплевать и пропади она пропадом. Но так думали в 1941-м немцы. Вы знаете, чем закончилось. Так думали монголы, шведы, поляки, турки. Все, кто шел воевать на русскую землю, все погибли. Все остались ни с чем. Поэтому у вас есть друзья, сегодня у вас есть время – позвоните, в понедельник ждем вас на Киевском вокзале», – резюмировал Жириновский.

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