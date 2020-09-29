Горе побежденным: Экс-губернатор Иркутской области повторяет судьбу Платошкина и Грудинина

29.09.2020, Москва, Елена Острякова

Следственный комитет РФ предъявил обвинения сыну бывшего губернатора Иркутской области члена президиума ЦК КПРФ Сергея Левченко – Андрею.

Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Андрею Левченко инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Накануне он был этапирован в Москву.

По версии следствия, Левченко младший создал с сообщниками в 2017 году фирму-прокладку, с помощью которой завысил стоимость ремонтных работ городских лифтов. Иркутской области причинен ущерб более чем на 185 млн. рублей.

Андрею Левченко 38 лет, он избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.

Обыски прошли также и на квартире экс-губернатора. Левченко старший заявил о политической подоплеке сегодняшних событий.

«Обыски, прошедшие сегодня у меня и членов моей семьи, задержание моего сына Андрея Левченко, поспешность проведения следственных действий политически мотивированы и связаны с появившейся в пятницу информации о возможности перераспределения мне мандата депутата Государственной Думы РФ», – написал Сергей Левченко у себя в инстаграме.

По его словам, изъятые при обыске документы имели отношение не к афере с лифтами, а были связаны с работой правительства Иркутской области. В региональном обкоме КПРФ поддержали версию о политических мотивах ареста.

«Властные органы по-прежнему не могут смириться с его триумфальной победой на губернаторских выборах в 2015 году и продолжают мстить за высокие социально-экономические показатели деятельности возглавляемого им правительства региона», – говорится в заявлении обкома.

Отставка Левченко старшего с поста губернатора в конце прошлого года после наводнения в регионе также считается в КПРФ политически мотивированной. Якобы он подал заявление об увольнении под давлением. За год до этого по федеральным каналом было рассказано, что Левченко принимал участие в незаконной охоте и убил медведя, спящего в берлоге.

В нынешнем году Левченко не смог принять участие в губернаторских выборах, поскольку формально перед этим сам подал в отставку.

Политолог Олег Бондаренко считает, что Левченко в свое время напрасно согласился на увольнение по «собственному желанию».

«Нагляднейший пример для оппозиции. Не стоит под угрозой уголовных дел в отношении членов семьи соглашаться уходить в отставку, потому как всё равно по итогам получишь и отставку, и уголовные дела», – считает Бондаренко.