28.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Горе Туковое: Запад все реже вспоминает про Крым


Россия и её европейские партнёры научились обходить санкции, снизив их эффективность, после чего проблема Крыма начала стремительно терять актуальность.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не стоит забывать, что за эти годы Россия, надо признать честно, очень существенно продвинулась в вопросе всеобщего забвения проблемы Крыма. Согласитесь, что к проблеме Донбасса и в Европе, и в США, и в той же Британии внимания приковано гораздо больше, чем к проблеме Крыма.

Почему? Военная составляющая, кровь, фото, видео, убийства – это всё влияет на психику человека, потому и внимания намного больше приковано. И в конце концов вопрос Крыма вообще исчез с международной повестки. Ну, есть там те санкции где-то там», – пожаловался Тука.

«Русские и не только они, но и их в первую очередь европейские партнёры уже научились санкции полулегально обходить. Где-то это раздражает, есть определённые неудобства, действительно, когда нужно для легальной деятельности использовать нелегальные, серые схемы. Но, несмотря на это, действенность этих санкций уменьшилась к уровню 10-15 процентов относительно эффективности», – добавил экс-замминистра.


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