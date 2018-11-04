Горе у Порошенко: Итог визита Меркель в Киев

04.11.2018, Киев, Игорь Петров

Одним из ключевых вопросов, который без присутствия журналистов обсуждался во время визита в Киев канцлера Германии Ангелы Меркель, стала судьба украинской ГТС. По итогам переговоров стало понятно, что гарантий сохранения объема транзита российского газа Европа не дает, и «труба» может просто стать нерентабельной.

Об этом на ютуб-канале Topinform заявил политолог Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, закулисные переговоры были очень интересными. То, что Меркель не дала никаких гарантий в отношении будущего украинской ГТС и заявила о том, что Германия продолжает поддерживать строительство «Северного потока-2» – достаточно серьезный урон и серьезный урок для Петра Алексеевича и для всей нынешней команды власти. Это говорит о том, что Германия будет политически и экономически крайне эгоистична. И будущее украинской «трубы» украинской власти придется решать переговорным путем не только с Европой, но и с Россией. Без Росси этот вопрос не решить. Обещания минимальной загруженности этой «трубы», мне кажется, были даны для проформы, чтобы утешить хозяев, которые в горе.

Мы же понимаем, что, если Украина потеряет хотя бы половину того транзита, который сегодня есть, который приносит Украине 2,5 млрд долларов ежегодно, то целесообразность и рентабельность украинской «трубы» будет находиться на уровне нуля. Если Украина потеряет 2/3 то «труба» будет просто нерентабельна и начнет деградировать как сложный технический объект.

Вот этих гарантий для Киева не прозвучало. И это – одни из ключевых моментов переговоров», – сказал украинский политолог.