Гореть в аду! Фашистская рожа! – Турчинову обещают коридор позора в Донбассе

01.07.2019, Херсон, Владимир Гладков

Александр Турчинов, объявивший себя руководителем Украины после переворота в 2014 году, не должен иметь ни малейшего шанса избежать ответственности за военные преступления, совершенные на высшем государственном посту.

Об этом у себя в «Facebook» написал депутат Верховной Рады прошлых созывов от Херсонской области Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эту фашистскую рожу 21-го века забыть невозможно. У него есть прозвище «Кровавый пастор». Он хуже известного серийного убийцы Чикатило. За ним не сотни смертей, а тысячи! Гореть ему в аду!

Но прежде, чем ему гореть в аду, он должен понести суровое пожизненное наказание в одиночной камере, с привлечением к тяжелому труду. Чтобы он на своей шкуре пережил и почувствовал, как сегодня мучаются мирные граждане Донбасса.

Именно этот негодяй отдал приказ Вооруженным Силам Украины расстреливать мирных граждан. Из-за него многие дети не видят нормального детства, раньше времени повзрослели и прекратили улыбаться. Из-за него у свыше 200 детей прекратили биться маленькие сердца. Именно он их остановил, отобрав у них жизни», – написал экс-нардеп.

«Я как человек не имею право озлобляться и мстить. Но именно я хочу, чтобы эта тварь прошла коридор позора, и провели его по всему Донбассу пешком, без обуви, чтобы он увидел, какое горе он принес народу. Самосуда я не хочу», – отметил Журавко.

По его убеждению, Турчинов должен быть «осужден Военным трибуналом по Закону, как это было в Нюрнберге над гитлеровскими фашистами в 1946 году».

«Уверен, что именно с ним, этим карателем-фашистом, Кровавым Пастором, это произойдет! Он будет проклят на все года, на все века! И войдет в историю, как самый страшный, кровавый преступник Украины 21-го века», – подытожил Алексей Журавко.