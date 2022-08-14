«Гори огнём эта тяжёлая промышленность. Просуществуем на иностранных инвестициях» – украинский геолог

В случае возвращения Донбасса под контроль Украины нет никакой необходимости восстанавливать уничтоженные в ходе боевых действий горнодобывающие сооружения и металлургические предприятия.

Об этом в эфире «ICTV» высказался эксперт в области недропользования, руководитель общественной организации «Наука Разведка Добыча», экс-глава Государственной службы геологии и недр Украины Дмитрий Кащук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас очень сложные в некоторых месторождениях геологические условия и, возможно, не нужно там ничего восстанавливать и не надо добывать, потому что очень много со времен Советского Союза просто тянули. Очень много было проектов градообразующих предприятий государственных, где добывались уголь, железная руда… Нужно смотреть. Может быть, лучше этот материал купить на мировых рынках и ничего не добывать на Украине, а людей просто перепрофилировать.

Если это экономически целесообразно, то всегда найдутся и люди, и деньги, и инвестиции и т.д. Принят закон об индустриальных парках (для «привлечения инвесторов, создания большего количества рабочих мест и развития производственно-рыночной инфраструктуры» – ред.). Польша, Словакия, Чехия – они привлекли иностранные инвестиции, в основном, из Германии, где были построены предприятия, в том числе, недропользование. У нас есть хорошие примеры. Думаю, что всю утрату тяжелой промышленности возможно заменить малым и средним бизнесом с иностранными и отечественными инвестициями», – разглагольствовал Кащук.