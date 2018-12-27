Гори в аду! – украинский политик записал «поздравление» Порошенко

27.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко записал новогоднее «поздравление» Петру Порошенко, напомнив об ответственности украинского президента за гибель десятков тысяч людей, участие в государственном перевороте и прочие уголовные преступления.

«Неуважаемый мною президент Украины – Петро кровавый! Я хочу тебе пожелать самого наихудшего: – чтоб ты горел в аду! За те смерти, за то горе на Донбассе, которое ты принес. Ты – убийца собственного народа. Я хочу, чтобы в следующем году ты сел в тюрьму! Я хочу, чтобы ты проиграл эти выборы и оставил Украину, мою прекрасную страну. Ты виноват в том, что твориться на моей земле», – сказал Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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