27.12.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Война, Донбасс, Украина
Просмотров:

Гори в аду! – украинский политик записал «поздравление» Порошенко

Экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко записал новогоднее «поздравление» Петру Порошенко, напомнив об ответственности украинского президента за гибель десятков тысяч людей, участие в государственном перевороте и прочие уголовные преступления.

«Неуважаемый мною президент Украины – Петро кровавый! Я хочу тебе пожелать самого наихудшего: – чтоб ты горел в аду! За те смерти, за то горе на Донбассе, которое ты принес. Ты – убийца собственного народа. Я хочу, чтобы в следующем году ты сел в тюрьму! Я хочу, чтобы ты проиграл эти выборы и оставил Украину, мою прекрасную страну. Ты виноват в том, что твориться на моей земле», – сказал Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,






Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть