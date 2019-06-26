«Горит все». ВСУ открыли огонь по Горловке

26.06.2019, Горловка, Владимир Гладков

Мирные жители посёлка Зайцево прифронтовой Горловки ДНР были вынуждены вжиматься в землю под огнём ВСУ

Видеоролики опубликовал в своем телеграмм-канале мэр города Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обстрел Зайцево. Сейчас. Горят дома по Брусилова 18 и 27», – прокомментировал Приходько.

Отметим, что сейчас в Донбассе стоит жаркая пожароопасная погода.

«Горит всё. Почти вся Брусилова», – добавил позже градоначальник.