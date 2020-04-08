08.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, ЕС, Политика
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Горькая пилюля для Белоруссии




Скорее всего, европейская сторона заставила Украину присоединиться к санкциям против Белоруссии, потому что Украина уже давно должна была это сделать.

Об этом в интервью каналу «Главновости» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается решения Украины о присоединении к европейским санкциям против Белоруссии, то скорее всего вопрос, который был поднят в Европе, к которому Украина практически присоединилась еще в 2004 году, где-то лежал под сукном. И в результате  Украине просто намекнули, что пора бы уже и честь знать – подпишите документ, который вы 16 лет никак не можете подписать.

С точки зрения Украины это не более чем символические санкции, которые вряд ли кардинально повлияют на взаимоотношения между Минском и Киевом. Но с точки зрения Минска – это такая себе горькая пилюля. Не особо подходящее время для того, чтобы вспоминать о том, чтобы где-то 16 лет чего-то против Белоруссии не подписали», – сказал Бондаренко.

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