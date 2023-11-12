Горькая правда: Боец рассказал об издевательствах над ветеранами СВО в Крыму

В обществе не сформировалась культура общения с ветеранами СВО, поскольку нет однозначного отношения к самой спецоперации. Поэтому, вернувшись на гражданку, восемь из десяти бойцов готовы уйти обратно «за ленточку», где деление на своих и чужих предельно понятно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире «Крым 24» боец СВО с позывным «Сандал» отметил, что оскорбление и даже нападение на ветеранов далеко не редкость.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Людей забивают, увидели инвалида – над ним надо поглумиться, надо этого калеку приземлить или ещё что-то. Я это видел своими глазами, эти взгляды, честно. Это здесь сплошь и рядом, особенно здесь, в Крыму. Как вы не крутите, исторически «русская земля» и всё тому подобное, но здесь земля чужая для участника СВО. Именно здесь должны быть люди сплоченные, как кулак, а здесь – наоборот, этого нет. Есть только в отдельных группах, коллективах. Волонтёры молодцы, «Защитники отечества», «Свои», «Опора». Но люди разбились на два фронта – свои и чужие, которые «ждуны», – отметил ветеран.

«Была ситуация: моя коллега по форме пошла на рынок что-то купить. Продавец просто сначала её игнорировала, а потом грубо оттолкнула и сказала: «я тебе ничего не продам». Окружающим людям по барабану. Дальше берём – сейчас очень много беженцев. Эту тему уже много раз поднимали, но не о тех людях, кто спасались, а которые просто сбежали. Мужики, здоровые такие дядьки. И про них я тоже говорю», – подчеркнул «Сандал».

По этой причине многие, вернувшись в мирную жизнь, большинство бойцов не находят себя и стремятся вновь вернутся в мир, где они положительные персонажи.

«Почему ты так происходит? Когда человек попадает в зону СВО с мотивацией, ценности становятся другими – это настоящая дружба, это риск для жизни, это защита своей Родины, своих близких. Это другие ценности, и когда человек приезжает «в мир», многие вещи, которые здесь сейчас происходят, ему кажутся не значимыми. Ну, такой телефон у тебя или другой – какая разница, когда совсем недавно ты прикрывал собой своего брата, друга, товарища, сослуживца?! И в этих вопросах мы попадаем в такой экзистенциональный вакуум, смысловой вакуум. Здесь нужно с этим работать, человек должен понять, что и в этой жизни есть смысл. Конечно, многим бойцам хочется вернуться назад. Потому что там друзья, там смысл жизни, там есть ради чего это делать», – пояснил директор АНО «Независимость», автор проекта «Zащитникам Отечества» Арсен Исмаилов.

Кроме того, обществу никто не объяснил, как корректно относиться к бойцам, поскольку ценности мирной жизни для них отходят на второй план.

«Ведь если у нас в быту какие у обычных гражданских людей ценности: квартира, семья, еда, и только на седьмом месте мы будем принимать безопасность. Поэтому восприятие мира между гражданским и военным – это тоже одна из таких вещей, где нужно разъяснять. А, во-вторых, когда мы находимся за ленточкой, к нам приезжают волонтёры, привозят детские письма, поступает помощь, или даже награда в 500 тысяч рублей за каждый уничтоженный «Леопард» – то есть, это видимая нужность. А когда они приходят сюда, то сталкивается с такой проблемой, что идут, гуляют по набережной, а их никто не замечает. И одна из проблем, что в школах, на работе, в государственных учреждениях не разъясняют, как себя вести. Нам сказали: уважать, ценить, и любить. Но многие к этому не готовы», – считает заместитель гендиректора благотворительного фонда «Своим» по юридическим вопросам Евгений Соин.