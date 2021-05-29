Горькие плоды русофобии: Грузия без туристов из России

29.05.2021, Тбилиси, Леван Лежава

После того, как грузинские власти по приказу своих западных кураторов фактически уничтожили в стране и промышленность, и сельское хозяйство, была сделана ставка на туризм. При этом все грузинские власти – и оппозиционное «Единое национальное движение», и правящая партия «Грузинская мечта», одни в большей, а другие в меньшей степени, пытались совместить несовместимое: туризм и русофобию.

Пока «Грузинская мечта» не особо рьяно пыталась конкурировать с «Единым национальным движением» на ниве оголтелой русофобии, туристическая отрасль имела положительную динамику.

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В 2019 году количество посещений иностранцами Грузии достигло рекордной цифры 9 млн. 300 тыс. Это отражено в отчете Национальной администрации туризма. По сравнению с предыдущим 2018 годом рост составил 7,1%. Больше всего путешественников было из Азербайджана 1 млн. 500 тыс., из России – 1 млн, 460 тысяч. и из Армении 1 млн. 300 тысяч. В том году были зафиксированы и рекордные показатели и в туристических визитах – 5 млн. Доход от этой отрасли вырос на 35% и составил более 3 млрд. долларов. Вклад стран Евросоюза составил 450 млн. долларов.

Здесь нельзя не отметить, что статистика, хотя и не является древнейшей профессией, но тоже достаточно лукава. Полтора миллиона граждан Азербайджана и 1 миллион 300 тысяч граждан Армении в Грузии вовсе никакие не туристы, а транзитные путешественники. Грузия в силу своего географического расположения является международным перекрестком, и к туризму это по большому счету отношения не имеет, хотя статистику делает более приятной.

Очень важно отметить еще одно обстоятельство. Из 3 с лишним миллиардов долларов на долю так называемого цивилизованного Запада приходится всего 450 млн. долларов, то есть меньше одной шестой. Можно поинтересоваться, а откуда же идет основной финансовый поток?

Центр Тбилиси с его многочисленными историческими памятниками -традиционное место паломничества туристов. Тоже самое можно сказать об огромном количестве туристических объектов, разбросанных по всей стране. Летом туристов больше, зимой – меньше, но одна особенность абсолютно не зависит от времени года. В толпе туристов из 10 человек минимум 7-8 говорят по-русски, причем без акцента, если считать диалекты русского языка.

Казалось бы, живи и радуйся, привлекай туристов побольше, но хозяева требуют активной русофобии. В стране установилась парадоксальная ситуация по принципу тяни-толкай. Таксисты, рестораторы, хозяева гостиниц просто обязаны встречать гостей с милыми улыбками и распростертыми объятиями, писать от руки плакатики на почти запрещенном русском языке. (Многие известные политики, выступая публично, просили у аудитории прощения за то, что вынуждены 2-3 слова сказать по-русски. Наглец-журналюга за свою нецензурщину в открытом эфире не извинялся). Группы мускулистых молодчиков заставили россиян снимать георгиевские ленточки (и это происходит в стране святого Георгия). А апофеозом всего стала печально-знаменитая «гавриловская ночь», перед которой «нацики» сорвали заседание Международной ассамблеи православных народов.

Результаты не замедлили ждать. В 2020 году Грузию посетило 209 тысяч граждан России. Это на 85,8% или в 7 раз меньше, чем в 2019 году. В декабре в Грузии под Новый год побывало лишь 4 тысячи 900 человек. В предыдущем 2019 было в 13,3 раза больше.

В итоге, Россия переместилась на 4 место, пропустив вперед Турцию, Азербайджан и Армению. Тут к горьким плодам русофобии добавилась еще и пандемия. В результате, количество визитеров из Турции сократилось в 3,4 раза, а из Азербайджана и Армении в 5,2 раза. Причем, не надо забывать, что транзитники из Армении в основном направляются в Россию.

Казалось бы, всем должно быть понятно, что нельзя пилить сук, на котором ты сидишь. Но, очевидно, грузинский политикум не в состоянии освоить даже прописные истины. Так может показаться на первый взгляд, но есть основания полагать, что ларчик открывается проще, и содержимое в нем более зловонное.

Туризм хоть как-то помогает сводить концы с концами грузинскому населению, чей чрезвычайно низкий жизненный уровень во многом зависит от успеха в туристической отрасли. Грузинский политикум экономических проблем не испытывает. У него стабильная зарплата, получаемая от своих хозяев в виде всем хорошо известных 30 серебряников. Этих сытых и довольных людей такие мелочи, как нужды, чаяния и интересы народа волновать не могут.

Возникает вполне закономерный вопрос, почему представители грузинской общественности не устраивают регулярных протестных акций, призывая власти нормализовать добрососедские отношения с РФ? Протестные акции с таким призывами неоднократно проходили в разных регионах Грузии – в Аджарии, Кахетии, Кутаиси, но, к сожалению, не увенчались успехом, поскольку в этом случае (одним мановением палочки заокеанских дирижеров) в бой вступают молодчики из оппозиционного крыла «Единого национального движения», которые молниеносно устраивают потасовки, дабы не дать права грузинской общественности прозреть, сплотиться и вымести всю эту нечисть из страны. Но это, как говорится, тема для отдельного разговора.