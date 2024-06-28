Горькие реалии: санкции Молдовы душат экономику Приднестровья

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В Приднестровье оценили ущерб для экономики от новых ограничительных мер, которые ввела для местных предприятий Молдова.

Так, с начала года Кишинев начал облагать пошлинами поступающие в Приднестровье грузы, в результате предприниматели стали ввозить меньше товаров, а бюджет республики – недополучать налоговые сборы.

Тренд на ухудшение

Государственный таможенный комитет ПМР фиксирует: в январе-мае в республику ввезено меньше одежды на 50%, продукции химической промышленности – на 19% (за счет снижения импорта удобрений и средств защиты растений), топливно-энергетических товаров – на 19%, текстильных материалов – на 14%, металлов – на 4%, продовольствия и сырья – на 3%.

Отмечено снижение таможенных платежей на 8% в сравнении с прошлогодним периодом. Это 28 млн рублей (примерно 1,7 млн долларов).

В Приднестровье за счет поступлений по таможенному платежу формируются все целевые бюджетные фонды – и везде есть недопоступление: по Фонду капитальных вложений – 6,9 млн рублей, по Дорожному фонду – 6,2 млн, по Фонду развития мелиоративного комплекса – 1 млн, по Фонду развития предпринимательства – 700 тыс. рублей и т. д.

«По целевым поступлениям у нас есть просадки, поэтому иного варианта, кроме как перераспределение средств внутри бюджета для возмещения недопоступающих доходов по целевым фондам, у нас нет», – заявил приднестровский премьер Александр Розенберг на одном из июньских заседаний правительства.

С начала года убытки государства составили около 4 млн долларов. Каждый месяц приднестровские предприниматели платят в бюджет Молдовы 800 тыс. долларов в виде таможенных пошлин – эти деньги в Приднестровье уже не вернутся ни в каком виде.

«Для масштабов нашей экономики это серьезный удар – по экономическому потенциалу, по возможности выживания, осуществлению бизнеса экспортерами, импортерами, удар по потребителям, – прокомментировал ситуацию в эфире телеканала ТСВ министр экономического развития Сергей Оболоник. – Ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Ранее возникшие проблемы приводят к постэффектам, запускаются цепочки событий, которые так или иначе угнетают наших экономических агентов, падает эффективность их деятельности, падают обороты».

Сегодня республике удается в срок выплачивать заработные платы бюджетникам, пенсии, пособия, финансировать другие социально защищенные статьи.

При этом Приднестровье ищет внутренние резервы. В частности, органы власти решили выработать механизм взыскания задолженностей населения по коммунальным платежам. Сумма накопившегося долга – 90 млн рублей (около 5,4 млн долларов). Эти средства остро необходимы предприятиям – естественным монополиям, в том числе на ликвидацию аварий на коммунальных системах.

Прогноз на 2025 год: развитие не отменяется

Правительство подготовило прогноз социально-экономического развития ПМР на 2025 год. Документ сверстан в сложных условиях, подчеркивается высокая степень неустойчивости и наличие рисков, связанных с внешними факторами.

Так, в следующем году прогнозируется отрицательная динамика промышленного выпуска – в пределах 8 % к оценке 2024 года (ряд крупных промышленных предприятий уже в этом году простаивают из-за санкций Молдовы).

Ожидается некоторый рост объема производства продукции животноводства и сельхозкультур, ориентированных на внутренний рынок. При сохранении уровня цен на зерновые в пределах 2024 года объем валовой продукции сельского хозяйства может вырасти на 3,6%. Государство продолжит поддерживать агросектор для насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией и наращивания экспортных поставок.

Инвестиционная активность сохранится на низком уровне, прогнозируется падение объема инвестиций в пределах 5,4%. Ожидается и снижение совокупного внешнеторгового оборота на 2% к уровню 2024 года.

Повышение цен в республике в 2025 году может сложиться на уровне 4%, среднемесячная заработная плата одного работника, согласно ожиданиям экономических агентов, по сравнению с показателями нынешнего года, вырастет примерно на 4,5%.

Объем ВВП в 2025 году, возможно, немного превысит оценку текущего года, но только в номинальном выражении. В реальном выражении спад составит порядка 3%.

В правительстве отмечают, что реализация даже такого напряженного сценария станет возможной, если Республика Молдова не будет вводить новые ограничения для приднестровских экономических агентов, если удастся сохранить возможность проводить платежно-расчетные операции с зарубежными контрагентами, стабильную работу ключевых отраслей промышленности, в частности, металлургии и обеспечить бесперебойные поставки газа в республику.

Будет ли Приднестровье с газом?

Вопрос об устойчивом газоснабжении лихорадит Приднестровье на протяжении многих лет, особенно с начала российско-украинских газовых конфликтов, а тут новая история: Украина собирается закрыть свою территорию для транзита российского газа с 1 января 2025 года, момента окончания действия соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Предположительно, поставки газа в Приднестровье все же не прекратятся. Недавно стало известно, что Молдова и Украина пришли к неофициальному соглашению по этому поводу.

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов сообщил молдавским СМИ, что один из «жизнеспособных вариантов» – это реверсные поставки по Трансбалканскому газопроводу через Турцию, Болгарию, Румынию. Правда, и в этом случае будет использован участок украинского газопровода, проходящего по Одесской области.

«АО «Молдовагаз разработало модель, при которой можно будет продолжить поставки после 31 декабря 2024 года, – рассказал Парликов. – Если говорить прямо, какой-то формальной договоренности с Украиной нет на этот счет, но понимание позиции украинской стороны и схемы продолжения поставок есть».

Молдове и самой нужно, чтобы российский газ приходил в Приднестровье – вырабатываемая на нем дешевая электроэнергия (она выпускается на расположенной в ПМР и принадлежащей ПАО «Интер РАО» Молдавской ГРЭС) покрывает до 90% потребностей страны.

«Мы выходим на понимание того, что поставки будут продолжаться… Мы хотим получить электроэнергию по лучшей цене для нашего потребителя и при этом обеспечить социальную стабильность в Приднестровье, потому что деньги, которые мы платим за электроэнергию, – это важная составляющая бюджета региона. Исходя их этих параметров, и будем дальше договариваться», – заявил министр энергетики РМ.