Горькое прозрение Киева: Крымский мост может простоять тысячелетия

14.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Украина зря надеется на то, что построенный Россией мост через Керченский пролив рухнет в ближайшее время.

Об этом в эфире новостного канала UATV заявил экс-представитель размещенного в Херсоне фейкового представительства президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымский мост может рухнуть завтра, может — через 10 лет, а может — через 50. Говорить о том, что он рассыпется послезавтра — это шапкозакидательство. Конечно, при его строительстве нарушались всевозможные нормы. Конечно, россияне разворовывали сумасшедшие деньги. Но говорить о том, что из-за этого мост рухнет немедленно, это детский подход», – сказал Бабин.

По его мнению, даже если мост получит повреждения в зимний период, это не приведет к остановке его эксплуатации.

«Могут быть деформированы опоры во время ледохода. Может измениться геометрия покрытия. Но если это будет в разумных пределах, никто работу моста останавливать не будет. Говорить о том, что мост рухнет от первой льдины — это шапкозакидательство. Конструкция рискованная, но тектонические плиты имеют свойство двигаться в течение десятилетий. Если мы рассчитываем на тысячелетия, то рано или поздно он рассыплется, но мне хотелось бы вернуться в Крым быстрее», – сказал Бабин.