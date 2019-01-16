Горькое прозрение украинского эксперта: Крым всегда будет голосовать за Россию

16.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Даже если Россия согласится на проведение повторного референдума в Крыму, у него будет тот же результат, что и в 2014 году.

Об этом в эфире «Крым. Реалии», филиала «Радио Свобода», с горечью заявил украинский политолог-международник Борис Тизенгаузен .

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне кажется, идет подготовка к опасной для нас истории. Россия скажет: вот есть спорные территории — Южные Курилы и Крым. Давайте дадим им возможность самоопределиться еще раз. Проведем референдумы с международными наблюдателями. Население Крыма, которое находится под жесточайшей обработкой российских телеканалов и спецслужб, реально проголосует за что угодно. Тем более, если им зарплаты и пенсии поднимут», – сказал Тизенгаузен.

Таким образом, полагает он, Кремль покажет себя как сторонник самоопределения территорий.

«Но ментально поменять для мирового сообщества Южные Курилы на Крым невозможно, потому что Кремль нарушил международные правовые нормы. Он обязан Крым вернуть», – уверяет украинский эксперт.