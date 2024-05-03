Горластый крымский «ждун» и русофоб долго не сможет выйти на балкон своей квартиры

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В Крыму ФСБ пресекла противоправную деятельность гражданина РФ. Экстремист признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Установлено, что 58-летний житель г. Севастополя с балкона своей квартиры в доме на улице Хрусталева выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе, в форме призывов к свержению действующего в Российской Федерации конституционного строя», – говорится в сообщении УФСБ.

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ и назначил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную силу.