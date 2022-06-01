Горловская и Славянская епархия: Мы остаёмся в единстве с РПЦ, но и с УПЦ не рвём

Горловская и Славянская епархия остаются в единстве с Русской Православной Церковью вопреки объявленному накануне в Киеве решению о полной «независимости» УПЦ.

Об этом сообщил прихожанам митрополит Горловский Митрофан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Собрание проходило в Киеве в Феофании, а онлайн участвовали наша епархия, Донецкая, крымские епархии, Луганская, Изюмская, Херсонская – те, которые находятся за линией фронта, 12 епархий.

Нам дали слово, я сказал, что война на Украине не три месяца идёт, а уже восемь лет. И за эти восемь лет наша епархия имеет, кроме разрушенных полностью храмов, убитых прихожан, горловских детей. И никто, кто здесь живёт, не сомневается, от чьих снарядов они погибли.

Но я никогда не ставил вопрос, что не буду поминать Блаженнейшего, потому что он не высказал что-то Зеленскому или Порошенко, как вы сейчас требуете от Патриарха. Это аргумент, который наши люди не примут, и на основании этого аргумента мы не можем никакого недоверия выразить Патриарху.

Высказать дали всем. Как мне показалось, большинство членов Собора, особенно из состава мирян и духовенства, высказывались за то, чтобы сохранить тот статус, который наша Церковь имела.

После всех этих выступлений Блаженнейший предложил, если мы хотим вносить изменения в наш Устав и дальше принимать какие-то решения, то статус нашего собрания должен быть изменён на архиерейский, а потом и поместный Собор. Из того, что я видел по экрану, большинство за это проголосовало, поменяли статус, и это наше собрание стало Собором.

Это всё было проведено экспрессом – со всеми возможными нарушениями. Нас на архиерейский собор не пригласили, те епархии, что были онлайн, мы просто сидели и ждали, когда соберутся все.

Собор проводили в другом помещении, потом на слух начали зачитывать поправки, вносить изменения в Устав, где было в начале сказано о том, что мы согласно грамоте Патриарха Алексия существуем, а потом дальше были убраны все упоминания о нашем единстве с Русской Церковью из всех семи пунктов Устава.

Я голосовал против пунктов, я голосовал против последнего определения, которое должно было выразить недоверие Патриарху. Я сказал, что, если проголосую «за», это будет предательство и по отношению к нашему духовенству, и по отношению к верующим людям. Я не смогу потом им смотреть в глаза и прийти сказать, что мы теперь Патриарха не поминаем.

Блаженнейший предложил нам делать то, что мы захотим и поступать так, как мы считаем нужным. То есть, перед нами не поставили условия, чтобы мы не поминали Патриарха или отказались от того общения, которое у нас было до этого.

Мы беседовали, обсуждали всю эту ситуацию, новое положение, в котором мы оказались. Они полностью меня поддерживают – и Славянск, и Краматорск, и Дружковка, и Лиман, и все те приходы, которые находятся на той стороне. Они считают, что нам гораздо важнее то, что нам скажут люди, чем то, что нам скажут службы или государственные власти, или СБУ, или кто-то ещё.

Поэтому наш статус не поменялся. Мы как поминали Патриарха, так и будем его поминать.

Мы поминаем и митрополита Онуфрия. Почему? Потому что и Русская Церковь дала свой комментарий, и Патриарх, которому выразили недоверие, хотя, я думаю, ему очень обидно и неприятно это было слышать. Сказали, что мы понимаем, в каком сейчас положении находится УПЦ, под каким давлением, поэтому принимаем всё, что произошло на этом Соборе, и со своей стороны никаких связей с УПЦ не рвём.

Это решение было неправильным, я это говорил и на Соборе. Не только потому, что очень много людей в центральных и западных епархиях с этим решением не согласны. Может нравиться или не нравиться Патриарх или то, что он говорит или, наоборот, не говорит, но рвать единство с нашей культурой, тысячелетней историей, рвать единство со всем церковным устройством, исходя из нынешней политической ситуации или из-за того, что может быть страшно – это неправильное решение.

Мы остаёмся в единстве с Русской Православной Церковью. Мы никуда не уходим ни в какой раскол, ни в какое отделение. Я надеюсь, что с Божьей помощью нам удастся сохранить единство и с УПЦ. Мы живём по тому старому Уставу, который был до Собора, который прошёл в пятницу. И решения которого, подчеркну, мной не подписаны и не приняты.

И Блаженнейший это знает, он согласился с тем, что мы имеем право продолжать жить по тому Уставу, который был до пятницы», – сказал митрополит.