Горловский террикон: «перемога» Зеленского превратилась в унизительную «зраду»

Игорь Шкапа.  
15.12.2023 09:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украинская сторона признала, что захват одного из терриконов под Горловкой оказался информационным пшиком.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский удостоил своего внимания этот эпизод.

Украинская сторона признала, что захват одного из терриконов под Горловкой оказался информационным пшиком. Напомним,...

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«Наши герои – штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады. Несмотря на сложные условия, отразила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг. Горловка – это Украина! Донбасс – это Украина!», – пафосно сообщил Зеленский во время своего последнего визита в США.

Тогда же связанный с ВСУ и занимающийся составлением фронтовых карт паблик Deep State сообщил, что террикон на картах перемещается из красной (российской) в синюю (украинскую) зону.

Правда, буквально на следующий день появилось любопытное видео с террикона: российские солдаты справляют нужду на сорванный украинский флаг.

Зеленский, разумеется, о терриконе больше не вспоминал, но упомянутый выше Deep State обратил внимание на ролик, выложенный российскими военными.

«Враг вернул контроль над терриконом. По нашей информации, был просто рейд, взяли несколько пленных и вернулись назад», – пишет тг-канал.

Отмечается, что здесь была снята часть российских сил, чем и воспользовались ВСУ.

«После последних событий оборону там усилят и уже что-то толковое сделать будет трудно или дорого.

На самом деле кацапы помочились этими действиями на лицо того, кто подсунул президенту Украины данную «победу», ведь видео есть уже и в других соцсетях, и им тыкают в ответ на его публикацию. Район террикона переходит в красную зону», – резюмирует Deep State.

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