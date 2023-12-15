Горловский террикон: «перемога» Зеленского превратилась в унизительную «зраду»

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Украинская сторона признала, что захват одного из терриконов под Горловкой оказался информационным пшиком.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский удостоил своего внимания этот эпизод.

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«Наши герои – штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады. Несмотря на сложные условия, отразила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг. Горловка – это Украина! Донбасс – это Украина!», – пафосно сообщил Зеленский во время своего последнего визита в США.

Тогда же связанный с ВСУ и занимающийся составлением фронтовых карт паблик Deep State сообщил, что террикон на картах перемещается из красной (российской) в синюю (украинскую) зону.

Правда, буквально на следующий день появилось любопытное видео с террикона: российские солдаты справляют нужду на сорванный украинский флаг.

Зеленский, разумеется, о терриконе больше не вспоминал, но упомянутый выше Deep State обратил внимание на ролик, выложенный российскими военными.

«Враг вернул контроль над терриконом. По нашей информации, был просто рейд, взяли несколько пленных и вернулись назад», – пишет тг-канал.

Отмечается, что здесь была снята часть российских сил, чем и воспользовались ВСУ.

«После последних событий оборону там усилят и уже что-то толковое сделать будет трудно или дорого. На самом деле кацапы помочились этими действиями на лицо того, кто подсунул президенту Украины данную «победу», ведь видео есть уже и в других соцсетях, и им тыкают в ответ на его публикацию. Район террикона переходит в красную зону», – резюмирует Deep State.