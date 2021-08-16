«Город перемен» назвал Санкт-Петербург банкротом

16.08.2021, Санкт-Петербург, Андрей Романов

«Петербург — город перемен» – молодежное движение, стремящееся улучшить качество жизни в городе. Активисты движения ищут способы решения городских проблем, обращаясь в госслужбы, проверяют на себе эффективность помощи людям с ограниченными возможностями, и в, целом, заинтересованы в решении большинства социальных, экономических и экологических проблем города.

На недавней дискуссионной встрече движения активисты сделали вывод, что Петербург банкротиться. Одним из аргументов к такому выводы они называют снижение бюджета. Как они рассказали в своем ролике, опубликованном на странице движения в соцсети Вконтакте, в 2019 году, тогда еще врио губернатора, Беглов заявил, что к 2022 году бюджет города станет бездефицитным, а к 2025 бюджет составит 1 трлн рублей. Но на деле, 2022 год близко, а дефицит бюджета только увеличился: в 2020 году до 40 млрд рублей, а в 2021, согласно данным, он составит около 90 млрд рублей.

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Помимо этого, движение указывает на отсутствие возможностей роста бюджета. Темпы роста доходов сильно отстают от роста расходов. Так, в 2019 году бюджет составлял 640 млрд рублей, а в 2020 — 670, 5 млрд, при этом, в текущем году он уменьшился до 652 млрд рублей. И как отмечают молодые эксперты, при таких темпах бюджет не сможет самостоятельно обеспечивать свои нужды.

«Культурная столица России, город-герой, не нужен ни своим, ни чужим чиновникам. Петербург никому не нужен, кроме нас — жителей Санкт-Петербурга. Пора признать, Петербург — банкрот», – заключили активисты движения.

«Город перемен» отмечает, что Петербург теряет инвесторов, и надеется только «на вливание из центра». По данным, озвученным в ролике, упала эффективность управления городской собственностью, налоговые поступления в бюджет города сократились с 38 млрд рублей за 2017 год до 29 млрд рублей в 2020. При этом количество субъектов экономической деятельности в 2020 году упало до 213.

Своим видеороликом движение «Петербург — город перемен» хочет обратить внимание петербургских и федеральных чиновников, а также всех неравнодушных на катастрофически сложившуюся «бюджетную» ситуацию города. Активисты подчеркивают, что культурная столица заслуживает внимания и развития, и требует современных решений, логичных законов и достойного бюджета.