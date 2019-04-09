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09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Социология, Украина
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Город против села: социологи составили портрет избирателей Зеленского и Порошенко

Социологи составили усредненный портрет избирателей кандидатов, вышедших во второй тур выборов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился в рамках национального экзит-полла во время первого тура выборов.

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Только в Западном регионе первое место занял Петр Порошенко (25,5%), а уже после — Зеленський (22%). Шоумен имеет первенство в населенных пунктах разного типа, особенно (39%) в городах с населением от 100 тысяч жителей. Наименьшая поддержка у него в селах (27%).

Владимир Зеленский стал победителем первого тура выборов во всех регионах, за исключением Западного. Большинство избирателей Зеленского живет в русскоязычных областяъ юго-востока страны, однако он сумел стереть традиционное различие между юго-востоком и центром страны. Большая же часть избирателцй Порошенко живет в трех областях Галичины и в Киеве.

Мужчины и женщины в равной степени отдавали голоса Зеленскому (примерно 31%). А вот Порошенко несколько больше поддержали мужчины (19% мужчин и 17% женщин).

Зеленский стал лидером среди избирателей почти во всех возрастных группах избирателей, за исключением самой старшей — более 60 лет. В группе молодых, 18-29 лет, за него проголосовало 57% избирателей. За Порошенко — всего 14%.

В группе избирателей 30-39 лет Зеленский тоже является явным лидером (45%), за ним следует Порошенко (17%). В группе старших избирателей Зеленский или на равных с другими кандидатами или им уступает: в группе 50-59 лет у него почти 22% голосов, Порошенко — 19%. А уже среди избирателей старше 60 лет, у Порошенко 18% голосов, а Зеленского — 12,5%.

По уровню образования Зеленский является лидером во всех образовательных группах, особенно — среди студентов. В группе избирателей с высшим образованием у Зеленского 31% голосов, у Порошенко — 22%. Среди избирателей с незаконченным высшим образованием Зеленский получил 42% голосов, Порошенко — 17%.

Среди избирателей со средним специальным образованием тоже впереди Зеленский — 29%, у Порошенко — 15,5%. В группе избирателей с полным средним образованием Зеленский имеет 31% поддержки, Порошенко — 14%.

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