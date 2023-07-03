Города без мужчин, людей гонят на мобилизацию как скотину – киевский общественник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские мужчины массово не выходят на работу и даже на улицы, прячась по домам от мобилизации.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский общественник, глава «Союза защиты предпринимательства» Сергей Доротич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Доротич сравнил методы тотальной мобилизации с тем, как скот гонят на убой, и такая ситуация, по его словам, повсеместна.

«Мы над ними смеялись еще полгода назад, что они насильно мобилизуют, а у нас фактически то же самое. Убили инициативу патриотическую. Как бы ни выглядело это комично, это, конечно, плохо. Я заезжаю в городки Западной Украины, и там создается впечатление, что одни дети, пожилые люди и женщины – мужчины на улицу боятся выходить. Не только на улицы выходить – увольняются с работы, они ничего не делают, просто сидят по домам. И это не только на Западной Украине – это и в Одессе так же, и в Днепре, Харькове. Мужчины просто дома закрываются, чтобы не пойти. А почему не пойти? Потому что они понимают, что там не все хорошо. Если тебя силой гонят, как скотину, то не хватает только заградительных отрядов», – заявил Доротич.