Городские сумасшедшие спровоцировали в Одессе очередной «мовный» скандал

Новости Украины

Предатель, как известно, хуже врага. Стукач омерзительнее полицая. Но именно благодаря беспринципным человеческим отбросам, предающим даже себя, Украина выполняет и даже перевыполняет план по соблюдению «языкового закона».

Да, в Одессе очередной «мовный скандал». И ладно бы его рагуль какой заезжий раздул, которого попросили не мыть ноги в фонтане у памятника Пушкину, или юный официант-имбецил (закончивший восемь украинских классов) из львовской рыгаловки, коих развелось по франшизе как тараканов. Так нет — местные активисты.

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Правда раньше они были городскими сумасшедшими — действительно активными в маниакальной стадии болезни. Но неуютно им было в стационаре, несвободно — ГУЛАГ он им, понятное дело, напоминал. Поэтому вольный «евромайдан» притянул всех этих хроников как магнит.

А Одесса же всегда славилась своими сумасшедшими — Свистун, Гетьман, Велосипедист с козой, Балерина… Их даже современные писатели воспевают, а к месту дисклокации этих странных людей гиды водят экскурсии. Значится в этом списке и женщина без определенного рода занятий, известная в народе как Жопа в шляпе — за любовь к экстравагантным головным уборам и таланту закатывать скандалы всегда и повсюду. Слабоумие и отвага, виктимность, шляпа — вот вам и д’Артаньян. Стоит ли пояснять, что «оргия гидности» с кастрюлями на голове была придумана словно специально для нее!

В 2014 году городские сумасшедшие собирались возле Дюка. Краснокнижные экземпляры там встречались — с выварками на голове и утятницами! «Гимн одесского Евромайдана» даже сочинили и записали на него позорный клип: «Мы с майданов своих никуда не уйдем». В нем строчка есть: «Не будет больше здесь, как было прежде» — ее как раз и поет Жопа в шляпе.

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И вот на днях она написала в Фейсбуке пост о том, как пошла в супермаркет, по обыкновению прицепилась там к какому-то мужику, требуя, чтобы он надел маску и «попросила его мовою встать в очередь», а тот ответил ей «Шоб ты сдохла, е-нутая!». Некрасиво, конечно, но про городских сумасшедших я недаром выше написала — забавны и милы они только в своих собственных глазах, в реальности же достали народ по самые помидоры. Да и не забыл народ, что, в том числе, благодаря таким вот кликушам и живем мы сейчас в Аду — «не будет больше здесь, как было прежде»…

Но активистка ничего лучше не придумала, как обвинить в случившемся администрацию магазина.

«Шо вы себе позволяете? Почему, когда я подверглась нападению российскоязычного быдла, ваша охрана на мой крик прибежала и начала стыдить меня: «Женщина, не орите, вы в общественном месте!»… На выходе чмо не умолкало, я опять обратилась к охраннику с бейджиком «Евгений Иванов», который строго и русским языком сказал мне: «Женщина, уходите отсюда!». Но и это еще не все! Когда я уже вышла, и у меня ничего не звенело, Иванов остановил меня: «У вас звенит! Вы украли!»… Требую извинений!.. Негайно! Время пошло! — Написала звезда майдана в Фейсбуке.

Потом она еще добавила в комментариях: «У меня началась паническая атака, я еле-еле до дому дошла». Сперла она чего или нет, детективная история умалчивает.

Вот вам смешно, наверное, особенно если вы живете в каком-нибудь благословенном месте, которое не оккупировала Украина, а в Одессе, например, такие жопы в шляпах не просто дожидаются извинений, а в прямом смысле слова ломают людям жизни. Ибо их сразу начинают поддерживать соседи по палате, простите, по патриотизму, и карательная государственная машина тоже на стороне их, неадекватов. На том, собственно, и зиждется этот колос на навозных ногах.

В общем, забурлила свидомая масса: «О, боже, які суки! А всі навколо просто наблюдали…», «Еще и причинили ущерб здоровью!», «Все это надо фиксировать и документировать в медицинско-юридических смыслах». Наползла на сайт сети означенных супермаркетов, накарябала там пакостей — все по классике.

И что бы вы думали — это же не инвалид-колясочник, который не смог попасть в райадминистрацию из-за отсутствия пандуса, не пенсионер, которому отказали в лечении, потому что у него нет денег — «это же очень и очень», это активистов обидели! Поэтому администрация магазина тут же принесла извинения: «Если подтвердится, что работники охранной компании действительно недостойно себя вели, мы разорвем с ними контракт. На время расследования они отстранены от работы… Отдельно извиняемся за то, что сотрудники общались по-русски».

И это уже не первый случай, когда администрации супермаркетов и прочих учреждений извиняются за здравый смысл. Получается, что если в следующий раз какому-нибудь Стерненко захочется по обыкновению зарезать человека прямо в супермаркете, перед ним еще и извинятся за русский язык. И если Жопа в шляпе прибудет в следующий раз в магазин голой, на роликовых коньках и что-то сопрет, то перед ней тоже извинятся… Так, впрочем, и происходит — агрессивные сумасшедшие правят бал.

А главная, кстати, фишка в том, что о «российскоязычном быдле» активистка написала на русском языке. Как и все свои прочие посты и «творения». Как она и говорит в жизни.

Так они и построили свою Украину из говна, палок и тряпочек — предав, в первую очередь, самих себя.