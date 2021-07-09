09.07.2021,

Одесса, Татьяна Белая

 
Авторская колонка, Дзен, Одесса, Политика, Скандал, Украина
Просмотров:

Городские сумасшедшие спровоцировали в Одессе очередной «мовный» скандал

Новости УкраиныПредатель, как известно, хуже врага. Стукач омерзительнее полицая. Но именно благодаря беспринципным человеческим отбросам,...

Предатель, как известно, хуже врага. Стукач омерзительнее полицая. Но именно благодаря беспринципным человеческим отбросам, предающим даже себя, Украина выполняет и даже перевыполняет план по соблюдению «языкового закона».

Да, в Одессе очередной «мовный скандал». И ладно бы его рагуль какой заезжий раздул, которого попросили не мыть ноги в фонтане у памятника Пушкину, или юный официант-имбецил (закончивший восемь украинских классов) из львовской рыгаловки, коих развелось по франшизе как тараканов. Так нет — местные активисты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Правда раньше они были городскими сумасшедшими — действительно активными в маниакальной стадии болезни. Но неуютно им было в стационаре, несвободно — ГУЛАГ он им, понятное дело, напоминал. Поэтому вольный «евромайдан» притянул всех этих хроников как магнит.

А Одесса же всегда славилась своими сумасшедшими — Свистун, Гетьман, Велосипедист с козой, Балерина… Их даже современные писатели воспевают, а к месту дисклокации этих странных людей гиды водят экскурсии. Значится в этом списке и женщина без определенного рода занятий, известная в народе как Жопа в шляпе — за любовь к экстравагантным головным уборам и таланту закатывать скандалы всегда и повсюду. Слабоумие и отвага, виктимность, шляпа — вот вам и д’Артаньян. Стоит ли пояснять, что «оргия гидности» с кастрюлями на голове была придумана словно специально для нее!

В 2014 году городские сумасшедшие собирались возле Дюка. Краснокнижные экземпляры там встречались — с выварками на голове и утятницами! «Гимн одесского Евромайдана» даже сочинили и записали на него позорный клип: «Мы с майданов своих никуда не уйдем». В нем строчка есть: «Не будет больше здесь, как было прежде» — ее как раз и поет Жопа в шляпе.



И вот на днях она написала в Фейсбуке пост о том, как пошла в супермаркет, по обыкновению прицепилась там к какому-то мужику, требуя, чтобы он надел маску и «попросила его мовою встать в очередь», а тот ответил ей «Шоб ты сдохла, е-нутая!». Некрасиво, конечно, но про городских сумасшедших я недаром выше написала — забавны и милы они только в своих собственных глазах, в реальности же достали народ по самые помидоры. Да и не забыл народ, что, в том числе, благодаря таким вот кликушам и живем мы сейчас в Аду — «не будет больше здесь, как было прежде»…

Но активистка ничего лучше не придумала, как обвинить в случившемся администрацию магазина.

«Шо вы себе позволяете? Почему, когда я подверглась нападению российскоязычного быдла, ваша охрана на мой крик прибежала и начала стыдить меня: «Женщина, не орите, вы в общественном месте!»… На выходе чмо не умолкало, я опять обратилась к охраннику с бейджиком «Евгений Иванов», который строго и русским языком сказал мне: «Женщина, уходите отсюда!». Но и это еще не все! Когда я уже вышла, и у меня ничего не звенело, Иванов остановил меня: «У вас звенит! Вы украли!»… Требую извинений!.. Негайно! Время пошло! — Написала звезда майдана в Фейсбуке.



Потом она еще добавила в комментариях: «У меня началась паническая атака, я еле-еле до дому дошла». Сперла она чего или нет, детективная история умалчивает.

Вот вам смешно, наверное, особенно если вы живете в каком-нибудь благословенном месте, которое не оккупировала Украина, а в Одессе, например, такие жопы в шляпах не просто дожидаются извинений, а в прямом смысле слова ломают людям жизни. Ибо их сразу начинают поддерживать соседи по палате, простите, по патриотизму, и карательная государственная машина тоже на стороне их, неадекватов. На том, собственно, и зиждется этот колос на навозных ногах.

В общем, забурлила свидомая масса: «О, боже, які суки! А всі навколо просто наблюдали…», «Еще и причинили ущерб здоровью!», «Все это надо фиксировать и документировать в медицинско-юридических смыслах». Наползла на сайт сети означенных супермаркетов, накарябала там пакостей — все по классике.

И что бы вы думали — это же не инвалид-колясочник, который не смог попасть в райадминистрацию из-за отсутствия пандуса, не пенсионер, которому отказали в лечении, потому что у него нет денег — «это же очень и очень», это активистов обидели! Поэтому администрация магазина тут же принесла извинения: «Если подтвердится, что работники охранной компании действительно недостойно себя вели, мы разорвем с ними контракт. На время расследования они отстранены от работы… Отдельно извиняемся за то, что сотрудники общались по-русски».

И это уже не первый случай, когда администрации супермаркетов и прочих учреждений извиняются за здравый смысл. Получается, что если в следующий раз какому-нибудь Стерненко захочется по обыкновению зарезать человека прямо в супермаркете, перед ним еще и извинятся за русский язык. И если Жопа в шляпе прибудет в следующий раз в магазин голой, на роликовых коньках и что-то сопрет, то перед ней тоже извинятся… Так, впрочем, и происходит — агрессивные сумасшедшие правят бал.

А главная, кстати, фишка в том, что о «российскоязычном быдле» активистка написала на русском языке. Как и все свои прочие посты и «творения». Как она и говорит в жизни.

Так они и построили свою Украину из говна, палок и тряпочек — предав, в первую очередь, самих себя.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть