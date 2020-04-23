Городу Донецку вернули громкое дохрущёвское название

23.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому одно из исторических названий Донецка – Сталино – будет официально использоваться на мероприятиях, приуроченных к памятным датам в истории Республики и города, связанным с Великой Отечественной войной.

Текст документа опубликовали на официальном сайте руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно указу № 111 «Об использовании наименования «города Сталино», данное наименование города будет использоваться наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к 9 мая, 22 июня и 8 сентября (день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков).