Горожане сообщили о томском трамвае с рекламой ЧВК «Вагнер»

Андрей Романов.  
14.06.2023 13:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


В последнее время большое количество «весточек» приходят о рекламе ЧВК «Вагнер» в разных местах нашей страны. Рекрутинговая кампания расширяет географию набора штурмовиков, а значит, рекламы тоже должно быть много.  Призывы «Вступать в команду победителей» наносятся на листовки, автомобили, газели, остановки общественного транспорта. Благодаря такому широкому охвату, колоссальное количество человек увидят информацию о работе с «музыкантами».

В этот раз, издание «Северск-Дайджест» разместило новость, в которой сообщается об интересном трамвае в городе Томске. На общественный транспорт повесили большой рекламный баннер ЧВК «Вагнер».

В последнее время большое количество «весточек» приходят о рекламе ЧВК «Вагнер» в разных местах...

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На приложенных фотоматериалах прекрасно видно движущийся трамвай, а на нем присутствует фирменная эмблема Группы Вагнер и указан телефон горячей линии. Вероятно, по этому номеру получится связаться с сотрудниками рекрутинговой службы.

Вербовщики готовы ответить на вопросы заинтересованных потенциальных кандидатов. Им расскажут на какой срок может быть заключен контракт, как будет проходить обучение, каков размер ежемесячного довольствия штурмовиков после командировки на зону СВО и какие премии начислят за особые успехи и достижения.

Напомним, что возраст желающего работать с «оркестром» должен быть не менее 22 лет и не более 50. Наличие боевого опыта не обязательно, но будет приветствоваться.

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