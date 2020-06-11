Горсовет Херсона провалил антироссийское голосование по воде для Крыма

11.06.2020, Херсон, Михаил Рябов

Всего одного голоса не хватило сегодня в горсовете Херсона, чтобы утвердить обращение к руководству Украины о недопустимости возобновления подачи воды в Крым.

Одним из инициаторов обращения стал мэр Владимир Николаенко. Он заявил, что считает «абсолютно недопустимыми вещами» переговоры о возможности реанимации Северо-Крымского канала.

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Экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко, вынужденный покинуть Украину после 2014 года, признался, что ему стыдно за своих земляков – ведь за поддержку русофобского постановления не хватило лишь одного голоса.

«Я в шоке от такого голосования. Продолжается политика геноцида, перекрытия поставок воды в Крым. Вместо того, чтобы идти на поводу у военного преступника и дегенерата мэра Николаенко, херсонским депутатам следовало инициировать другое обращение – напротив, в поддержку своих собратьев в Крыму, в поддержку переговоров с Россией и возобновления водоснабжения. Ведь от прекращения работы Северо-Крымского канала страдают и жители Херсонской области», – сказал Журавко.

Он выразил сожаление, что херсонцы не проявили позицию и не вышли на акцию протеста в то время, как власти пытались протолкнуть антироссийское решение от лица всего региона.

«Конечно, приятно, что обращение в поддержку блокады в горсовете Херсона было провалено. Это значит, что здравомыслящих людей, все же, большинство. Другое дело, что сегодняшняя ситуация не позволяет им ничего кроме молчаливого протеста и саботажа профашистских решений», – сказал Журавко.