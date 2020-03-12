12.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Недвижимость, Политика, Россия, Украина
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Горсовет Киева лишил посольство России трех земельных участков




Городской совет Киева поддержал три проекта решений, подготовленных представителями украинской националистической партии «Свобода», о расторжении договоров аренды земельных участков для строительства России.

Речь идет о планах российских дипломатов перенести посольство с Воздухофлотского проспекта в  центр исторического района Подол. Там же должна была появиться резиденция посла. Участки находятся на улице Спасской 13-15, Спасской 14 и Боричевом Току 17,19,21.

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Об этом сообщил депутат от «Свободы» Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Спасибо депутатам столицы воюющей Украины за поддержку этого решения. В ближайшую тысячу лет нам точно не нужно помещение для резиденции российского посла, нового помещения посольства и консульства страны-оккупанта», – заявил Сиротюк.

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