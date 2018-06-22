22.06.2018, Киев, Михаил Рябов
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Киев, Общество, Украина

Горстка отважных киевлян вышла с красным флагом к Вечному огню


Небольшая группа жителей Киева под красным флагом и с портретами советских полководцев вышла к Вечному огню в центре города, чтобы возложить цветы к мемориалу в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Собравшихся допустили к памятнику после завершения официальных мероприятий – прохождения роты почетного караула, рассказал “ПолитНавигатору” лидер «Славянской партии» Александр Лузан.

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