22.06.2018, Киев, Михаил Рябов

2 440 просмотров

Горстка отважных киевлян вышла с красным флагом к Вечному огню

Небольшая группа жителей Киева под красным флагом и с портретами советских полководцев вышла к Вечному огню в центре города, чтобы возложить цветы к мемориалу в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Собравшихся допустили к памятнику после завершения официальных мероприятий – прохождения роты почетного караула, рассказал “ПолитНавигатору” лидер «Славянской партии» Александр Лузан.





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте