16.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Общество, Политика, Провокации, Россия, Севастополь, Украина
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Горстка севастопольских перебежчиков призывает избираться всей Украиной в альтернативный горсовет


Эмигрировавшие в Киев севастопольские майданщики проведут выборы в фейковый Севастопольский городской совет.

Об этом они договорились на сходе «жителей города Севастополя», состоявшемся накануне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В заявлении, подписанном по итогам собрания, говорится, что Украина не признает российский статус Крыма и Севастополя, а беглые майданщики хотят участвовать в местных выборах, которые намечены на осень этого года. При этом избирать и избираться в «городской парламент» они призывают всех граждан Украины, в том числе и Западной.

«В связи с невозможностью голосовать во время очередных выборов в местные органы власти из-за временной оккупации Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, мы, граждане Украины – жители города Севастополя, – объявляем о выборах в Севастопольский городской совет.

Выборы будут проведены в последнюю неделю октября 2020-го года. Участвовать в выборах депутатов Севастопольского городского совета могут все граждане Украины, которые достигли 18-летнего возраста и не имеют на момент выборов судимости», – говорится в сообщении.

Бывший журналист «Коммерсанта», выпускник севастопольского филиала МГУ Артем Скоропадский, в 2014 году ставший пресс-секретарем экстремистского «Правого сектора» поддержал идею фейковых выборов.

«Я допускал, что это будет, и это началось. Выборы в Севастопольский городской совет… Фактически, физически и юридически всё прописано в обращении, насколько я понимаю. Сборы проводили среди «диаспоры», опять же, как я понимаю. Кто, кого знает – звали знакомых», – написал он в своем блоге.

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