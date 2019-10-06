Горстка «свидомых» вышла на митинг в центре Славянска

06.10.2019, Славянск, Сергей Вредников

В ставшем известным во время Русской весны городе Славянск, впоследствии захваченном украинской армией, на центральной площади прошел малочисленный митинг местных «свидомых», выразивших протест против подписания «формулы Штайнмайера» и последующего разведения сил от линии фронта в Донбассе.

Об этом сообщает местное издание «Славянск Деловой», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несколько десятков человек с сине-желтыми и бандеровскими красно-черными флагами развернули перед городским советом транспаранты с надписями: «Я не хочу в серую зону», «Нет капитуляции» и «Станица Луганская, Петровское, Золотое. Следующим в серой зоне Славянск».

«Посмотрите какие-то фильмы, посмотрите времена оккупации нашего Славянска, сколько тут было российских наемников, которые ходили в российской форме, поднимали российские флаги.

Поэтому говорить о том, что украинская армия должна отойти на какие-то другие позиции, а потом, возможно, если случится не так, как думается, то мы займем какие-то резервные позиции. Это бред.

Этот бред могли выдумать исключительно террористы, враги и те люди, которые не хотят существования Украины, как независимого суверенного государства. Поэтому мы, конечно, против того, чтобы была сдача позиций», – заявил организатор акции на фоне нескладного пения украинского гимна участниками митинга.

Националисты призвали всех объединиться и не допустить «капитуляции».

«Путин не для того вводил войска на Донбасс, чтобы их просто так вывести. И если пройдут эти выборы, это будет капитуляция. Как бы кто не относился к президенту Зеленскому, нужно всем понимать, что нам будет здесь несладко. И те, кто убил Владимира Рыбака, они будут тут ходить, в нашем городе, и этого нельзя допустить, нужно объединяться», – добавил держащий в руках бандеровский флаг активист Александр Сироткин.

Таким образом, местные националисты солидаризировались со своими киевскими побратимами, устроившими сегодня на Майдане митинг-вече в знак протеста против подписания киевской властью «формулы Штайнмайера».

Напомним, именно со Славянска в 2014 году началось вооруженное противостояние между Народным ополчением Донбасса и украинской армией, окружившей и обстрелявшей город из реактивных систем залпового огня, в последующем вынудив ополченцев отступить в Донецк и Горловку.