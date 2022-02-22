Горстка взлохмаченных парубков прибежала к посольству РФ «хоронить кацапов»

22.02.2022  21:41 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Идиотизм, нацизм, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина
Новости Украины

В Киеве под российское посольство вышли националисты в знак протеста против признания Москвой независимости республик Донбасса.

Так, под окнами дипведомства собралось до сотни юных радикалов, которые кричали, что «Вам здесь не рады», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве под российское посольство вышли националисты в знак протеста против признания Москвой независимости...

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«Вы здесь не нужны! У нас нет страха! Мы не боимся!» – кричали они.

Участники акции держали плакаты с надписями «Украина не Россия», «Московия оккупант», «Империя должна умереть», а также с требованиями санкций в отношении Москвы.

«Записывайтесь в отряды территориальной обороны, потому что руки и голова каждого будут просто необходимы. Не гнушайтесь возможностью защитить Украину, помочь Украине. Я призываю всех, я знаю, что украинцы не боятся, и это отсутствие страха должно быть подкреплено шагами», – вещал один из зазывал митинга.

Также радикалы требовали закрытия российского посольства в Киеве.

«Первый раунд угроз Путин проиграл вчистую и сейчас реализует план Б, через Донбасс. Это не очень удачно, потому что, во-первых, мы воюем в родном доме и очень хорошо знаем эту зону, людей, которые умеют воевать, обстрелянные и имеют военный опыт – у нас на порядок больше, чем у РФ.

И кроме того, поддержка общества у нас несравнима с российской. Потому что люди сейчас там войны боятся. Они разочарованы, они боятся получать гробы со своими сынами. Они боятся хаоса, который у них может случиться. А мы не боимся. Мы в состоянии войны живём уже 8 лет», – храбрился другой «активист».

Тем не менее, действо прошло без инцидентов, правоохранители, находящиеся в оцеплении у входа в дипведомство, никак не реагировали на митингующих бандеровцев. Радикалы пели украинский гимн и колотили палками по железным бочкам.

«Мы сегодня высказали свою позицию работникам этого здания, этого курятника. Мы будем биться. Мы будем биться до последнего вздоха. У нас нет страха! У нас нет сомнений в том, что мы делаем. У нас есть уверенность в наших вооружённых силах. У нас есть уверенность в том, что наше дело – святое!

И я в очередной раз убеждаюсь, что хороший кацап – мёртвый кацап. И мы это обязательно вам обеспечим. Аминь», – угрожал участник митинга.

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