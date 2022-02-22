Горстка взлохмаченных парубков прибежала к посольству РФ «хоронить кацапов»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Киеве под российское посольство вышли националисты в знак протеста против признания Москвой независимости республик Донбасса.

Так, под окнами дипведомства собралось до сотни юных радикалов, которые кричали, что «Вам здесь не рады», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Вы здесь не нужны! У нас нет страха! Мы не боимся!» – кричали они.

Участники акции держали плакаты с надписями «Украина не Россия», «Московия оккупант», «Империя должна умереть», а также с требованиями санкций в отношении Москвы.

«Записывайтесь в отряды территориальной обороны, потому что руки и голова каждого будут просто необходимы. Не гнушайтесь возможностью защитить Украину, помочь Украине. Я призываю всех, я знаю, что украинцы не боятся, и это отсутствие страха должно быть подкреплено шагами», – вещал один из зазывал митинга.

Также радикалы требовали закрытия российского посольства в Киеве.

«Первый раунд угроз Путин проиграл вчистую и сейчас реализует план Б, через Донбасс. Это не очень удачно, потому что, во-первых, мы воюем в родном доме и очень хорошо знаем эту зону, людей, которые умеют воевать, обстрелянные и имеют военный опыт – у нас на порядок больше, чем у РФ. И кроме того, поддержка общества у нас несравнима с российской. Потому что люди сейчас там войны боятся. Они разочарованы, они боятся получать гробы со своими сынами. Они боятся хаоса, который у них может случиться. А мы не боимся. Мы в состоянии войны живём уже 8 лет», – храбрился другой «активист».

Тем не менее, действо прошло без инцидентов, правоохранители, находящиеся в оцеплении у входа в дипведомство, никак не реагировали на митингующих бандеровцев. Радикалы пели украинский гимн и колотили палками по железным бочкам.

«Мы сегодня высказали свою позицию работникам этого здания, этого курятника. Мы будем биться. Мы будем биться до последнего вздоха. У нас нет страха! У нас нет сомнений в том, что мы делаем. У нас есть уверенность в наших вооружённых силах. У нас есть уверенность в том, что наше дело – святое! И я в очередной раз убеждаюсь, что хороший кацап – мёртвый кацап. И мы это обязательно вам обеспечим. Аминь», – угрожал участник митинга.