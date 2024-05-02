«Горячего питания при Украине не было»: в школах Новороссии меняют электросети для подключения оборудования

Любовь Смирнова.  
02.05.2024 21:15
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Новороссия, Образование, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


Почти 60 детсадов и школ Запорожской области нуждаются в замене электросетей, чтобы установить современное оборудование в столовых для организации горячего питания. Существующая проводка не выдерживает напряжения.

Об этом сообщил в подкасте проекта о развитии Новороссии «Будем жить» Семёна Уралова глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Почти 60 детсадов и школ Запорожской области нуждаются в замене электросетей, чтобы установить современное...

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«Госпредприятие «Таврия-Энерго», которое обслуживает электросетевое хозяйство в  Запорожской и Херсонской областях, увеличит мощность энергоснабжения в 59 школах и детских садах Запорожской области для обеспечения подключения современного энергоёмкого оборудования. В России дети в школах получают горячее питание, на Украине такого не было.

Соответственно, при вхождении в состав России четырёх новых субъектов встал вопрос о том, что школы должны быть доведены по стандартам до российского уровня, а оказалось, что оборудования, пригодного для приготовления горячей пищи, нет. И, мало того, в некоторых школах, например, электрооборудование и сечение проводов не позволяет это оборудование подключить», – пояснил он.

Оборудования для школьных столовых закупили централизованно и привезли. В ДНР во многих школах оно просто стоит, потому что его не могут подключить. В Запорожской области эту проблему начали решать, и по всей видимости, в ближайшее время её решат и в других субъектах Новороссии.

Та же «Таврия-Энерго» запустила в работу солнечную электростанцию в Акимовском районе Запорожской области.

«Она уже успела выработать 1 млн киловатт-часов электроэнергии. Всего под управлением ГУП «Таврия-Энерго» находятся 12 солнечных электростанций в области. При Украине активно развивали возобновляемую энергетику с прицелом на заработок денег за счёт специфического законодательства и возможности, по сути дела, продавать государству электроэнергию с СЭС и ВЭС по завышенному тарифу за счет компенсации из других видов генерации.

В России такого «праздника жизни» для бизнеса нет. Поэтому эти станции будут работать просто как вспомогательные мощности и отдавать электроэнергию по нормальным рыночным тарифам, когда она нужна, а не тогда, когда во времена Украины хотелось заработать олигарху Ринату Ахметову», – подчеркнул Лизан.

Напомним, Запорожская атомная электростанция сейчас не вырабатывает электроэнергию: пять из шести реакторов находятся в «холодном» состоянии.

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