Горячие будни Госдумы: «Ростовский валенок» против «предводителя банных мальчиков»

Фракция КПРФ подала в комиссию по этике Госдумы РФ жалобу на лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Поводом для скандала стало вчерашнее выступление Жириновского. Он обратился к генпрокурору, присутствовавшему в зале, с требованием запретить партии левой идеологии, а также сослать на каторгу политолога Николая Платошкина, поддерживающего КПРФ.

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«Послушайте все выступления Платошкина. Его прям в студии «Комсомольской правды» надо было арестовать. А вы ему дали условный срок. Ему сидеть в Сибири, на каторге. Бондаренко из Саратова туда же… Потребовать от министерства юстиции запрета всех левых партий. Везде, где слово «социализм», должны быть запрещены. Отменить результаты выборов КПРФ и «Справедливой России», и их мандаты передать другим партиям, чтоб было неповадно. А то в один прекрасный день они устроят переворот, и страна окажется в страшном положении», – вещал Жириновский.

Ему дважды добавляли время. По этому поводу депутат-коммунист Николай Коломейцев стал ворчать с места.

«Помолчи, Коломейцев. Помолчи, ростовский валенок. Стыдно – сидит здесь и мешает вести заседание. Я бы на месте председателя Госдумы в первую очередь мандата бы лишил за 30 секунд на голосовании. Саботажем занимается. Вам в Ростове баней руководить нельзя доверить, а вы здесь фракцию представляете. Позор!» – припечатал лидер ЛДПР.

Пришлось вмешаться спикеру Вячеславу Володину, который не смог сдержаться и хихикнул при упоминании «валенка».

«Отключается микрофон. Владимир Вольфович, замечание объявляется. Потому что не имеете права оскорблять депутата Коломейцева», – сказал он.

«Не имею права оскорблять, но имею право увидеть его на скамье подсудимых», – выкрикнул Жириновский, когда микрофон уже был отключен.

«Желать такого нельзя никому», – урезонивал его Володин.

Пассаж с «ростовским валенком» с удовольствием процитировали многие СМИ. Через сутки дозрела обида Коломейцева. Характерно, что он обиделся только за себя лично, а не за партию, которую Жириновский собирался распустить.

«Некоторые пустобрехи, в народе называемые предводителями банных мальчиков, допускают себе, как нам показалось по истерике в СМИ, заказные оскорбления депутатов Государственной думы, что является также недопустимым. В регламенте Госдумы записано, что в такой ситуации председательствующий обязан отключить микрофон и лишить человека слова. Вчерашняя выходка этого человека была широко растиражирована с определенным контекстом. Мы считаем, что это продолжение шельмования лидеров левопатриотического блока после выборов в Госдуму и продолжение политики одной из башен Кремля по дестабилизации ситуации в нашей стране», – заявил сегодня Коломейцев журналистам в кулуарах Госдумы.

Позже в интервью либеральной радиостанции «Эхо Москвы» он уточнил, что имел в виду администрацию президента: «Это Старая площадь вместе с Володиным».

На брифинге он покритиковал спикера за несоблюдение регламента. Досталось и журналистам. Коломейцев отказался отвечать на вопросы корреспондентов.

Чтобы его речь не смотрелась как сублимация личных обид, Коломейцев взял с собой жену упомянутого Жириновским Платошкина Анжелику Глазкову – она прошла в Думу по списку КПРФ.

«Мы услышали, что нужно было Платошкина, оказывается, сослать в Сибирь вместе с Бондаренко. Он упрекнул генпрокурора в том, что Платошкину не дали реальный срок. Лидер партии либеральных демократов предлагает ввести внесудебную расправу над приверженцами социализма. Он публично нанес оскорбление Коломейцеву Николаю Васильевичу. В стенах парламента неприемлемы такие выражения – «ростовский валенок». Николай Васильевич достойный опытный политик», – поддержала Коломейцева жена Платошкина.

На самом деле высказывание Коломейцева о «предводителе банных мальчиков» может дорого ему обойтись. В конце октября Жириновский подал в суд на телеканал «Дождь» и журналиста Рената Давлетгильдеева из-за того, тот обвинял политика в сексуальных домогательствах еще в 2018 году.

Давлетгильдеев, открытый гомосексуалист, описал тогда в своем «фейсбуке», как после конкурса «Мисс Россия» помощники Жириновского якобы «за руки пытались вывести из здания и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном».

Либеральный журналист сделал намек и на особые пристрастия спикера Володина, но тот на него в суд подавать не стал. Жириновский же оценил нанесенный ему моральный вред в 10 млн руб.