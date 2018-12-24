24.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
ЖКХ, Мнение, Украина, Энергетика
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«Горячие фонтаны» в городах Украины станут газированными из-за аварий в коммунальных сетях

Износ инфраструктуры в Украине приведет к проблемам с тепло- и газоснабжением городов Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При всей этой вакханалии роста тарифов наша проблема – в том, что при этом идет максимальное разрушение внутренней инфраструктуры. Тарифы на тепло и газ растут только за счет цены газа, а деньги на развитие, для тех те теплокоммунэнерго, облгазов, не выделяются. Эта часть при повышении тарифов не растет. Растут только доходы НАК «Нефтегаз Украины». И это – самое важное, здесь нас могут ждать очень неприятные сюрпризы. Износ высокий, и со стороны действующей власти, Кабмина, ни денег ни желания менять ситуацию нет. Нужно понимание, что будет источником финансирования для модернизации сетей и как будет осуществляться контроль за расходованием средств. Боюсь, что к «празднику горячих фонтанов» в Киеве и других городах добавится еще и то, что вода в этих фонтанах будет газированная. Могут возникнуть проблемы и с газораспределительными сетями если политика в отношении облгазов и предприятий коммунальной энергетики не будет пересмотрена», – сказал он.

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