«Горящие админздания в Москве спишем на инопланетян» – украинский летчик
Как только на вооружении Украины появится вооружение радиусом действия до тысячи километров, начнутся бомбардировки объектов на территории Москвы и далеко за ее пределами.
Об этом в эфире интернет-канала «Орестократия» заявил украинский военный летчик в отставке Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас уже летают неопознанные, пока непризнанные летающие объекты, так называемые НЛО бомбят, обстреливают на глубину до 200 км прилегающие с Украиной территории. Скорее всего инопланетяне, которые управляют этими летающими благоволят Украине, так как поражают военные объекты на территории России в глубину как минимум на 200км.
А после того, как будет уже дальность действия до тысячи километров, естественно, эти военные объекты будут уничтожаться на территории России в глубину на тысячу километров. А это два расстояния до Москвы.
То есть еще и за Москву километров пятьсот военные объекты будут поражены. Нет смысла делать такого рода объекты, чтобы они не поражали. Но никто обстреливать город в смысле городских кварталов и мирное население не будет. Будут обстрелы военных объектов, которых много в Москве и в районе Москвы, и за Москвой в том числе», – сказал лётчик.
«Единственное что россиян беспокоит, исходя из нашей в том числе практики, то есть, этот объект, допустим, если идет на какой-то орган управления или военный объект в самом городе Москва, будет сбиваться ПВО, то и сам объект, и ракета, и противоракета, они упадут в жилые кварталы. Естественно начнется пожар. То есть могут погибнуть мирные жители именно из-за такого рода действий», – добавил Свитан.
Спасибо!
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