Горжусь тем, что произошло в Одессе 2 мая – Коломойский

21.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Беглый украинский олигарх, экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский признался, что приложил руку к подавлению протестов 2014 года в Одессе.

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам олигарха, трагедия 2 мая произошла случайно и в этом нет вины той или иной стороны.

«Мы приложили немало усилий, мы приложили в свое время усилия и, самое главное, приложили их в нужный момент. Это после того, как случилось 2 мая. После 2 мая, что там произошло? Была тяжелая ситуация. Там говорят разное – не знаю, я не видел материалов никаких следствия, но говорят разное. Говорят, что несчастный случай.

Там видно было же по телевизору, что коктейли Молотова, там внутри находилось что-то. Банальные были версии вплоть до обычного, чем утепляют окна. Просто их сложили там и бросили. Поролон, да. С этим что-то связано. Но когда играют с огнем, рано или поздно это все разгорится. Но я не могу сказать, что кто-то были с одной стороны или с другой. Трудно судить», – заявил Коломойский.

Олигарх также признался, что не жалеет о том, что произошло и готов снова повторить те же действия, что сделал в 2014-м.

«Я горжусь, что я к этому приложил руку. Если бы встал вопрос второй раз, я бы сделал то же самое», – сказал Коломойский.

Ранее в социальных сетях опубликованы фотографии молодых девушек примерно 17-18 лет, которые делают коктейли Молотова во время столкновений между сторонниками и противниками власти в Одессе.