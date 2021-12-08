Госдеп анонсирует увеличение поставок летального оружия на Украину

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Новости Украины

Поскольку угроза Украине теперь исходит не только с востока, но и с севера (читай – из Белоруссии), и с юга, США должны увеличить поставки летального оружия Киеву.

Об этом на слушаниях в Сенате сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая, что угроза в настоящее время исходит не просто с востока, она существует с трех сторон Украины, то теперь, очевидно, необходимо увеличить объем летального оружия по сравнению с тем количеством, которое предоставлено в прошлом. Но пользоваться им нужно в оборонительных целях, не в наступательных. Это противотанковые средства, средства против самолетов, противовоздушные средства», – сказала Виктория Нуланд.