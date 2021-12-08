Госдеп анонсирует увеличение поставок летального оружия на Украину

08.12.2021  16:19 (Мск), Москва,
Игорь Петров.  
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Вооруженные силы, Дзен, США, Украина
Новости Украины

Поскольку угроза Украине теперь исходит не только с востока, но и с севера (читай – из Белоруссии), и с юга, США должны увеличить поставки летального оружия Киеву.

Об этом на слушаниях в Сенате сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку угроза Украине теперь исходит не только с востока, но и с севера (читай...

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«Учитывая, что угроза в настоящее время исходит не просто с востока, она существует с трех сторон Украины, то теперь, очевидно, необходимо увеличить объем летального оружия по сравнению с тем количеством, которое предоставлено в прошлом.

Но пользоваться им нужно в оборонительных целях, не в наступательных. Это противотанковые средства, средства против самолетов, противовоздушные средства», – сказала Виктория Нуланд.

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