Госдеп боялся, что Киев падет за несколько недель

На Западе были уверены в том, что российская армия очень быстро овладеет украинской столицей, но оказалось, что ВСУ к этому готовились. Об этом в эфире видеоблога объявленного в розыск иноагента Михаила Зыгаря заявила бывшая замгоссекретаря США Виктория Нуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нуланд призналась, что нерешительные действия России заставили США переоценить мощь ее армии.

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«Многие из нас беспокоились, что с тем количеством тяжелого вооружения, которое Россия стягивала к границе, с ее кибервозможностями, электромагнитным оружием, а также учитывая, что у Украины было очень мало средств противовоздушной обороны, многие считали, что Киев может пасть в течение нескольких недель. Поэтому видеть их храбрость было невероятно вдохновляюще. Но тот факт, что они сражались за каждое маленькое село, говорит о том, что они на самом деле были подготовлены. Если бы России удалось захватить и удержать аэропорт в Гостомеле – все могло бы быть совсем по-другому, но Украина этого не допустила. Но также было очень интересно увидеть, насколько плохи российские военные. В Соединенных Штатах это полностью развеяло миф об огромной супермощной военной машине, которая может прокатиться по Европе, когда ей вздумается. Стратегия, тактика, отсутствие координации – это тоже было интересно. [Мы переоценили], конечно, то, на что способны 100 тысяч русских солдат», – заявила Нуланд.

Здесь можно увидеть, что Нуланд явно не владела информацией о реальном положении дел под Киевом в то время. Так, ВС РФ и взяли под свой контроль, и удержали аэродром в Гостомоле, продвинулись дальше, заняли Бучу, около половины Ирпеня, но в итоге отошли после предварительных договоренностей в Стамбуле о прекращении конфликта, от чего киевский режим сразу после отвода войск отказался.