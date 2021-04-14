Госдеп готовит украинские печеньки для Казахстана

14.04.2021, Москва, Айнур Курманов

Госдепартамент США и Агентство по международному развитию (USAID) выделяют чуть более 1,5 миллиона долларов на «укрепление потенциала организаций гражданского общества и защиту прав и свобод в Казахстане». То бишь на поддержку прозападных НПО и национал-либералов, которые должны усиленно копировать у себя украинский майданный опыт. Но это всего лишь верхушка айсберга тех инициатив и действий, которые предпринимает Вашингтон сейчас с целью повернуть страну в другом геополитическом направлении.

Как было заявлено в Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепа, США будут активно поддерживать именно те организации и движения, выступающие за развитие «свободы ассоциаций» в республике. То есть этим янки дают понять Нур-Султану (Целинограду), что пора открыть ворота для свободной регистрации тех политических партий, которые, естественно будут поддерживать прозападный вектор внутри страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Цель бюро заключается в продвижении уважения и укреплении защиты свободы ассоциаций в Казахстане и обеспечении полноценной представленности мнения граждан Казахстана в «слышащем государстве» президента Токаева сильными, разнообразными и устойчивыми организациями гражданского общества, способными от имени граждан эффективно отстаивать их интересы перед казахстанскими правительственными служащими и обществом в целом», — заявили в ведомстве.

Президент Казахстана сам дал для этого повод, когда заявил в 2019-м году после своего избрания о построении «слышащего государства», где будет созданы все условия для беспрепятственного диалога между чиновниками и обществом. Даже были проведены поверхностные реформы с целью убедить граждан, а в особенности Запад в стремлении правящей элиты провести либерализацию политической системы. Для этого был создан марионеточный Национальный совет общественного доверия (НСОД), где засели провластные деятели, профессиональные русофобы и националисты.

В рамках данного ЕСОД были предложены, а затем приняты парламентом законопроекты о партиях и о митингах, формально облегчившие процедуры создания новых политических формаций и проведение публичных собраний. В частности, было уменьшено необходимое количество граждан для формирования партий с 40 до 20 тысяч человек, а митинги стало якобы возможно проводить в уведомительном порядке.

Но на самом деле ни одна новая политическая партия в Казахстане на данный момент не зарегистрирована, а согласовываются публичные акции в очень редких случаях. При этом уже скопились в очереди ряд прозападных организаций, которые хотят получить легальный статус. Речь идет в первую очередь о Демократической партии, инициированной националистом Жанболатом Мамаем, снявшим фильм о «голодоморе» в Казахстане и известным проамериканским либералом Сергеем Дувановым.

Есть еще такие объединения как «Республика», «Оян, Казахстан», «Хак» и другие, которые занимают национал-либеральные позиции, а также партия El Tiregi во главе с экс-депутатом от правящей партии Нур-Отан Нуржаном Альтаевым, который 17 марта провел заседание «Национального координационного совета оппозиционных сил» в одном из фешенебельных отелей столицы. До этого данный новоявленный оппозиционер установил тесные отношения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, а сейчас выступает с программой радикальных либеральных преобразований в стиле Грузии и Украины.





Вот такие партии внутри страны и желательно в Мажилисе и хочет видеть Вашингтон, призывая Нур-Султан (Целиноград) через заявление Госдепа соответствовать своим декларируемым требованиям. Поэтому укрепляются проамериканские НПО, СМИ, правозащитные и иные объединения, предоставляя им новые гранты, а последняя сумма от Госдепа и USAID соответствующая и своеобразная демонстрация о намерениях.

Не исключено, что Акорда (администрация президента) пойдет на это, тем более, что все перечисленные партии и движения, как и казахские националисты связаны с властью и придворными олигархами. Естественно, что это будет подано как огромный шаг в деле политических реформ и «демократизации», когда зарегистрируют несколько таких прозападных партий и позволят им принять участие в предстоящих выборах акимов районов.

Собственно, Касым-Жомарт Токаев уже взял первый транш в 1,5 миллиарда евро у Всемирного банка и Азиатского банка для пополнения бюджета, а данный демарш Госдепа уже является политическим требованием. Как говорится, долг платежом красен и теперь правящая элита, где множество таких прозападных либералов и космополитов, закусив удила примется выполнять указания Вашингтонского обкома.

Президент Казахстана Токаев.

Примечательно, что 750 тысяч долларов из этих 1,5 миллиона долларов будут направлены для «изменения учебной программы в вузах Казахстана и созданию возможностей для молодых активистов заниматься защитой общественных интересов». А это уже прямое вмешательство во внутренние дела страны и в сам учебный процесс, в рамках которого со студенческой скамьи будут внедряться американские ценности.

Сумма небольшая, но она в полной мере отражает колониальный характер властей Казахстана, которые даже не могут отказаться от предоставляемой помощи и будут осваивать эти средства через министерство образования, всерьез разрабатывая соответствующие программы по пропаганде западной идеологии. А это уже трансформация сверху государства и общественного строя.

Правда, некоторые скажут, что за 1,5 миллиона зеленых невозможно произвести коренные изменения и создать мощную политическую базу в виде партий и движений по переориентации Казахстана. И мы согласимся с этим доводом, но это ведь только верхняя или официальная часть тех громадных средств, которые в последние годы закачивались и закачиваются в Казахстан для поддержки проамериканских общественных деятелей, НПО, изданий и групп.

Работа в этом направлении при администрации Байдена лишь ускорилась. А на самом деле есть дополнительные каналы передачи финансирования этим организациям. Например, через различные рода международные фонды. Задействуют схемы, связанные с использованием ресурсов казахстанских олигархов, когда наш внутриэлитный игрок подпитывает различного рода организации внутри страны, а за это получает политические преференции или, допустим, неприкосновенность на свои оффшорные счета.

Такие схемы известны, ничего нового в них нет. В частности, тому же олигарху Маргулану Сейсембаеву приписывают и не беспочвенно финансирование Демократической партии Жанболата Мамая, национал-либеральных молодежных движений «Республика», «Оян, Казахстан». Среди оппозиционной общественности есть утверждения, что средний зять Елбасы Тимур Кулибаев покровительствует и поддерживает партию El Tiregi Нуржана Альтаева.

Этому же зятю принадлежат ряд одиозных националистических ресурсов, например, тот же Abai.kz, которые являются рупорами русофобской кампании, инициируют сбор подписей за отмену официального статуса русского языка и дают трибуну для всяких поэтов, призывающих строить концлагеря для русскоязычных граждан. Подобный рост организованного крайнего национализма также не случайно и поощряется сверху, что совпадает с установками США.

В частности, фонд Сороса в Казахстане еще в 2015 году подготовил обстоятельный доклад, в котором рекомендуется «продвижение казахского национализма в качестве культурного концепта. Необходимо с помощью художественных и документальных фильмов, а также театральных представлений укреплять казахскую идентичность и возрождать историческое самосознание. Нужно популяризировать огромный культурный пласт народного самосознания». Только почему-то это «самосознание» непременно оказывается антисоветским и антироссийским.

В отчете другого американского фонда NED о выданных грантах за 2020 год были указаны данные о выделении значительных средств некоему Казахстанскому клубу журналистов, созданному властями, филиалы которого открыты во всех областях. И деньги были даны именно для проведения политики дегуманизации и очернения общего прошлого через выпуск соответствующих «документальных фильмов».

«Способствовать общественному пониманию и обсуждению вопросов советской и новейшей истории Казахстана. Организация выпустит три документальных фильма, исследующих периоды политических репрессий в истории Казахстана в ХХ веке. Они будут показывать эти фильмы в местных кинотеатрах и обеспечивать их широкое распространение в Интернете. После выпуска фильма организация организует онлайн-и офлайн-мероприятия и дискуссии для привлечения общественности к вопросам прошлых репрессий и исторической памяти», – написано в тексте отчета фонда NED.

Этой же организацией был выделен грант еще для одного провластного издания Vlast.kz, принадлежащего по версии портала «Фергана» и телеграм-канала Uzyn Qulaq экс-руководителю администрации президента страны, а ныне председателю Мажилиса (нижней палаты) казахстанского парламента Нурлану Нигматулину.

Так, 48,267 долларов было выделено Vlast.kz для того, чтобы «усилить доступность качественного и инновационного медиаконтента, ориентированного на развитие событий в регионах Казахстана. Организация будет работать с независимыми журналистами и средствами массовой информации в регионах над созданием серии совместных публикаций и медийных продуктов, использующих современные методы повествования. Эти медиапродукты будут публиковаться на сайтах региональных СМИ, а также на собственном сайте организации и связанных с ней аккаунтах в социальных сетях».

Поэтому паутина прозападных НПО и изданий, которые пользуются негласной поддержкой властей, давно опутала весь Казахстан, а национализм сознательно внедряется по установке Вашингтона как средство проведения декоммунизации и дерусификации с целью отрыва страны от ЕАЭС и России. Соответственно, надо ожидать регистрацию псевдооппозиционных партий и появление новых национал-либеральных проектов, которые будут призваны создать базу поддержки такому геополитическому повороту на Запад.