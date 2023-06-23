Госдеп: Извините, но Украина не может стать членом НАТО, пока не закончен конфликт

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Украина не может стать членом НАТО, пока не закончен конфликт, однако альянс готовит целый ряд мер по долгосрочной поддержке Киева и повышению его статуса.

Об этом на слушаниях заявил зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс.

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По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе будет подтверждена «формулировки бухарестского саммита о том, что Украина станет членом НАТО, но мы готовимся выйти за рамки этого несколькими важными способами».

«Я думаю, прежде всего, подкрепив это повышением уровня нелетальной поддержки в рамках пакета мер по оказанию помощи на конференции НАТО, в котором Украина нуждается сейчас, чтобы помочь нам одержать победу в этой войне с Россией. Во-вторых, мы разрабатываем беспрецедентный пакет долгосрочной поддержки, чтобы показать, что обязательства альянса по отношению к Украине сохраняются в долгосрочной перспективе. Долгосрочная поддержка альянса сосредоточена конкретно на подготовке Украины к будущему членству в НАТО путем продвижения программы реформ в Украине и оказания ей помощи в выполнении условий членства, достижения стандартов. НАТО также готовится расширить свое партнерство с Украиной, включив в него новый консультативный орган – совет, в котором Украина будет участвовать на основе сотрудничества с союзниками для продвижения политического диалога… Извините, Украина не может присоединиться к альянсу в условиях активного конфликта. Но НАТО может предоставить Украине долгосрочную поддержку, необходимую ей для продвижения своей программы реформ, чтобы она была готова присоединиться к североатлантическому союзу, когда позволят условия», – сказал чиновник.