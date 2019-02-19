//exit;
19.02.2019, Москва, Галина Шершнева
 
Политика, Россия, США
Просмотров:

Госдеп нацелился на Урал

США хотят устроить в России «цветную революцию» не в Москве или Санкт-Петербурге, а на Урале.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Госдеп наметил Урал как будущий Майдан в масштабах всей страны. Туда зачастили комиссары от Госдепа, ЦРУ и так далее. Они ведут там переговоры, чтобы создать негативное отношение к власти, президенту и Госдуме. Идет идеологическая подготовка Майдана, который намечен на ближайшие годы. Почему молчат уральские депутаты? Нам готовят страшную ситуацию, как в Киеве. Она не пройдет, но яд входит в мозги молодых людей», – сказал Жириновский.

Он предложил закрыть либеральный телеканал «Дождь» и радиостанцию «Эхо Москвы», а также «прекратить очернение, которое звучит с экранов федеральных каналов»

«Давайте из закона о прессе уберем норму о том, что журналист не обязан раскрывать источники», – предложил Жириновский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть