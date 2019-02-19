Госдеп нацелился на Урал

19.02.2019, Москва, Галина Шершнева

США хотят устроить в России «цветную революцию» не в Москве или Санкт-Петербурге, а на Урале.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Госдеп наметил Урал как будущий Майдан в масштабах всей страны. Туда зачастили комиссары от Госдепа, ЦРУ и так далее. Они ведут там переговоры, чтобы создать негативное отношение к власти, президенту и Госдуме. Идет идеологическая подготовка Майдана, который намечен на ближайшие годы. Почему молчат уральские депутаты? Нам готовят страшную ситуацию, как в Киеве. Она не пройдет, но яд входит в мозги молодых людей», – сказал Жириновский.

Он предложил закрыть либеральный телеканал «Дождь» и радиостанцию «Эхо Москвы», а также «прекратить очернение, которое звучит с экранов федеральных каналов»

«Давайте из закона о прессе уберем норму о том, что журналист не обязан раскрывать источники», – предложил Жириновский.