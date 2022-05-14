Госдеп не увидел нарушения Вашингтонского соглашения со стороны Косово

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В США спокойно отреагировали на официальную заявку Косово на членство в Совете Европы, что делает очевидным факт максимальной поддержки Приштине со стороны Вашингтона.

Отвечая «Голосу Америки» на соответствующий вопрос, представитель Госдепартамента США заявил, что «Косово и Сербия являются суверенными странами, которые имеют право определять свои собственные внешнеполитические приоритеты».

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«Мы по-прежнему считаем, что диалог о нормализации отношений под эгидой Европейского Союза имеет решающее значение для обеих стран, чтобы открыть им европейское будущее. Мы призываем их к безотлагательному, гибкому и серьезному участию в том процессе», — говорится в ответе.

Напомним, что после того, как министр временных учреждений Приштины Доника Гервала-Шварц подала официальную заявку на членство в Совете Европы, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Приштина «жестоко попрала» Вашингтонское соглашение.

После подписания Вашингтонского соглашения в сентябре 2020 года Белград и Приштина в отдельных документах взяли на себя обязательства в отношении экономического сотрудничества, а также сотрудничества с Соединенными Штатами.

Соглашение включало годичный мораторий на воздержание Приштины от подачи заявок на членство в международных организациях. В свою очередь Белград обязывался не вести дипломатическую кампанию по отказу от признания так называемой независимости Косово. Срок действия моратория истек 4 сентября 2021 года.

В сентябре прошлого года, накануне годовщины Вашингтонского соглашения, Госдеп прямо призвал Белград и Приштину продолжать соблюдать мораторий по вопросам, осложняющим прогресс переговоров в технической части.

Администрация Байдена приняла на себя обязательства по Вашингтонскому соглашению, что несколько раз подтверждал в прошлом году американский посол в Приштине Филип Коснетт, сообщает «Голос Америки».