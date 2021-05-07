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07.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
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Госдеп не знает, чем помочь Украине в случае российского наступления

Новости УкраиныНесмотря на то, что Россия отвела часть войск и вооружения от границ с Украиной,...

Несмотря на то, что Россия отвела часть войск и вооружения от границ с Украиной, там все еще сохраняется большая угроза для Киева.

Об этом в эфире финансируемого за счет Госдепартамента США ресурса «Радио Свобода» заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Блинкена Россия может в короткие сроки перейти в наступление на Украину.

«Какая-то часть российских войск отошла, но значительная часть остается. Мы видим, что часть тяжелого вооружения отвели, но много чего остается. У России есть возможность в короткие сроки прибегнуть к дальнейшим агрессивным действиям по отношению к Украине, так что мы очень внимательно следим за ситуацией и также хотим удостовериться, что предоставляем Украине помощь, необходимую для того, чтобы защитить себя, свой суверенитет и свою территорию», – заявил Блинкен.

Госсекретарь при этом, не смог дать вразумительный ответ на вопрос о том, чем конкретно США могут помочь Украине в случае наступления российских войск.

«Самое главное, что можно сделать и что мы делаем – это увериться, что этого не случится, что Россия не примет это очень неудачное решение – совершать новый акт агрессии или другие необдуманные действия по отношению к Украине. Именно потому мы высказались очень четко, когда увидели эту концентрацию сил.

Именно потому мы тесно сотрудничаем со всеми нашими главными партнерами в мире, в частности НАТО и ЕС. Этот вопрос находится в нашем фокусе, мы дали Москве четко понять, что следим за ситуацией очень внимательно и если Россия совершит какие-то действия, это не пройдет без последствий», – сказал глава Госдепа.


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