Госдеп падает в бесконечную пропасть идиотизма – журналист

10.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

США с успехом перенимают украинский «национальный вид спорта» – бег по граблям.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил известный киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В студии показали фрагмент выступления представителя Госдепа США Неда Прайса, в котором он обвинил РФ в распространении дезинформации о вакцинах Pfizer и Moderna.

«Совершенно очевидно, что Россия подвергает людей риску, прибегая к своим старым уловкам и распространяя дезинформацию о вакцинах, вакцинах, которые ежедневно спасают жизни», – сказал американец.

«Все, что делается вокруг вакцины раньше, когда было поспокойнее с гибридными мозгами и гибридными войнами, называлось недобросовестной конкуренцией, – прокомментировал Скачко. – Сейчас это называется гибридной войной с путинским продвижением по миру».

«Я бы на месте господина Неда Прайса вспомнил бы, как на русский переводится его фамилия, Прайс – это цена. Цена вопроса, цена этой борьбы 80-90 миллиардов долларов. И за эти деньги, как говорил старина Карл Маркс, нет такого преступления, на которое бы не пошли наши стратегические друзья и партнеры. Они на них и идут.

Я думал, что это в Украине традиционный национальный вид спорта бег по граблям, а тут оказывается – нет, дурной пример заразительный. Все выдумывают в погоне за мазохизмом. То пугали медведем, то пугали балалайкой, теперь пугают моллюсками, потом пойдут тараканы», – добавил журналист.

«Идиотизм – это как финансовая пропасть, такая бездна, в которую можно падать бесконечно», – констатировал Скачко.