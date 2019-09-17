Госдеп погладил Лукашенко по шерстке

17.09.2019, Москва, Елена Острякова

США и Белоруссия приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов. Об этом сообщает белорусское государственное агентство БелТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инициатива принадлежала США. Заместитель госсекретаря Дэвид Хэйл сегодня встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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«После нашей встречи мы сделаем объявление, что будем обмениваться послами по истечении такого количества лет без послов», – сказал Хэйл.

Минск отозвал своего посла в Америке Михаила Хвостова в 2008 году после того, как США ввели против Белоруссии санкции в ответ на отказ Минска освободить из колонии оппозиционера и экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Тогда же главе американской дипмиссии в Белоруссии Карен Стюарт предложили покинуть страну.

«Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали. Также отмечаем то видение, которые вы приняли на вооружение – большего разнообразия – как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром. Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути», – похвалил Хэйл Лукашенко.

Александр Лукашенко очень обрадовался похвале.

«США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь. В это сложное время ваш интерес к этом региону обнадеживает. Это не единственный сигнал, который мы посылаем руководству США о нормализации отношений», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Впрочем, потом Хейл совершил поступок, который обозначил: в конфликте Лукашенко и прозападной оппозиции США выступят на стороне последней. Заместитель госсекретаря отправился к мемориалу «жертв коммунистического режима» в Куропатах, устроенному оппозиционерами. Американец возложил туда бело-красные цветы, символизирующие флаг Белоруссии, который используют националисты.

В апреле по распоряжению Лукашенко в Куропатах были снесены 70 самодельных крестов, установленных оппозицией. Во время сноса были задержаны протестовавшие против этого активисты. После этого разразился скандал, Запад обвинял Лукашенко в неуважении к памяти.