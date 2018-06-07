07.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Госдеп похвалил Украину за антикоррупционный суд, но напомнил, что это еще не все

Соединенные Штаты полностью поддержат выводы Международного валютного Фонда относительно закона об Антикоррупционном суде и последующего предоставления Украине транша в размере 1,9 млрд долларов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

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“Украина взяла на себя обязательство создать независимый суд по борьбе с коррупцией в рамках программы МВФ”, – отметили в Госдепе.

Отмечается, что даже если закон в окончательной форме удовлетворит МВФ, правительство еще должно будет выполнить другие условия, такие как повышение цен на газ, и ему могут понадобиться усилия, чтобы придерживаться целевого показателя дефицита бюджета МВФ в 2,5 процента в фоне выборов, которые запланированы на следующий год.

“Прежде чем выплатить очередной транш в размере 1,9 млр долларов, МВФ определит, соответствует ли новый закон о создании суда обязательствам Украины. Только МВФ может принять такое решение, а Соединенные Штаты полностью поддержат решение МВФ”, – заявили в Госдепе.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, сегодня Верховная Рада приняла президентский законопроект об Высшем антикоррупционном суде, которого требовал МВФ.