Политнавигатор - Новости России и Украины
07.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Колониальная демократия, Коррупция, Общество, Политика, США, Украина

Госдеп похвалил Украину за антикоррупционный суд, но напомнил, что это еще не все


Соединенные Штаты полностью поддержат выводы Международного валютного Фонда относительно закона об Антикоррупционном суде и последующего предоставления Украине транша в размере 1,9 млрд долларов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

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“Украина взяла на себя обязательство создать независимый суд по борьбе с коррупцией в рамках программы МВФ”, – отметили в Госдепе.

Отмечается, что даже если закон в окончательной форме удовлетворит МВФ, правительство еще должно будет выполнить другие условия, такие как повышение цен на газ, и ему могут понадобиться усилия, чтобы придерживаться целевого показателя дефицита бюджета МВФ в 2,5 процента в фоне выборов, которые запланированы на следующий год.

“Прежде чем выплатить очередной транш в размере 1,9 млр долларов, МВФ определит, соответствует ли новый закон о создании суда обязательствам Украины. Только МВФ может принять такое решение, а Соединенные Штаты полностью поддержат решение МВФ”, – заявили в Госдепе.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, сегодня Верховная Рада приняла президентский законопроект об Высшем антикоррупционном суде, которого требовал МВФ.

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