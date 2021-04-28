Госдеп пообещал Западным Балканам избавить их от российской «зависимости»

28.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что его страна при помощи экологически чистой энергии избавит государства постюгославского пространства от обязательств перед Россией.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы полны решимости помочь странам Западных Балкан в углублении их регионального экономического партнерства, достижении их климатических целей и противостоянии зависимости от России в области энергетики посредством диверсификации и развития экологически чистой энергии, а также борьбы с коррупцией и организованной преступностью, – сказал Прайс. – Кроме того, мы хотим помочь региону расти и процветать, защищая свою стратегическую инфраструктуру и отрасль от злонамеренных действий Китая».

По поводу Косово представитель Госдепа отметил, что «Соединенные Штаты готовы поддержать работу над всеобъемлющим и обязательным соглашением о нормализации отношений между Косово и Сербией, направленным на взаимное признание, которое определяет основы сотрудничества и процветания».

«Мы поддерживаем диалог под руководством ЕС и призываем стороны в срочном порядке возобновить этот процесс, чтобы определить технические и политические вопросы. Мы будем работать с Сербией и Косово над выполнением их обязательств, взятых ими в Вашингтоне с целью полной нормализации», – заключил Прайс.

Убежденный сторонник демократов Нед Прайс ранее работал в ЦРУ, но ушел оттуда из-за нежелания сотрудничать с администрацией Дональда Трампа. Является открытым геем.