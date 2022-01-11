Госдеп пригрозил продолжить тянуть Украину в НАТО

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Новости Украины

США не приняли требование России о нерасширении НАТО и заявили о возможности включения в состав Альянса Украины и даже Мадагаскара.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Прайса, США не согласны с тем, что НАТО не может расширяться в какую-либо сторону.

«Наша позиция по данному вопросу не изменилась. НАТО проводит политику открытых дверей. Любая страна, которая стремится вступить в НАТО, должна иметь возможность это сделать», – сказал предстаивтель Госдепа.

«Мы являемся партнерами Украины. Мы, конечно, регулярно общаемся с ними. Но наша позиция по этому вопросу не изменилась. И она соответствует политике открытых дверей НАТО. Значит ли это, что Мадагаскар может [вступить в НАТО]? Вообще какая-либо страна? В Уставе НАТО изложены требования», – заявил Прайс.

Напомним, что МИД РФ опубликовал предложенные США проекты документов о гарантиях безопасности между НАТО и Россией. Среди прочего Москва предложила США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и не принимать в этот блок постсоветские страны, которые ранее входили в СССР.