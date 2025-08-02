Госдеп распорядился покинуть «группу друзей Украины»

Игорь Шкапа.  
02.08.2025 15:51
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Представители США в Консультативном совещания по вопросам Договора об Антарктике, где принимаются ключевые решения о континенте, получили указание не принимать участие в проукраинских и антироссийских мероприятиях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Зеркалу недели» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ «Айдара», получивший должность директора Национального научного антарктического центра Украины.

Представители США в Консультативном совещания по вопросам Договора об Антарктике, где принимаются ключевые решения...

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Она рассказал, что  среди участников Консультативного совещания в 2022 году появилась неформальная группа друзей Украины.

«До 2025 года группа друзей Украины собиралась не просто при участии Соединенных Штатов, а делегация этой страны была, что называется, на созыве — она собирала других. В этом году на созыве была Польша, а американская делегация вообще не пришла. При этом поляки прижали американцев именно так, чтобы нельзя было притвориться, что они не знали о встрече. Тогда руководитель американской делегации была вынуждена, пряча взгляд, честно сказать, что у них есть прямая инструкция Госдепа не принимать участие в проукраинских и антироссийских мероприятиях», – сказал нацист.

При этом он не стал называть ее имя.

«Как раз ее имя не даст ничего. Она кадровый дипломат и выполняет то, что ей говорят. А если нужно имя, то это госсекретарь США Марк Рубио. Это было решение именно его уровня. Что, конечно, очень показательно», – возмутился Дикий.

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