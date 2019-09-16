Госдеп развернул Украину на 180 градусов

16.09.2019, Киев, Максим Карпенко

США считают, что в Донбассе нет условия для реализации формулы Штайнайера, по которой ЛНР и ДНР должны провести выборы и получить спецтатус.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я часто общаюсь со своим французским и немецким коллегами и знаю, что они не видят возможностей для местных выборов в среде, которую до сих пор контролируют российские силы. Во-вторых, у меня был разговор с моими украинскими коллегами, и они понимают это тоже. Я не вижу сценария, что Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными.

Реализация формулы Штайнмайера возможна только поле того, как выборы состоятся. И это то, что обговаривалось в «нормандском формате» годами. Это то, что в день выборов этот специальный статус для оккупированных территорий будет иметь лишь предварительную силу, если выборы будут признаны ОБСЕ свободными и честными, тогда специальный статус станет постоянным.

Для того, чтобы выборы были честными и свободными, нужна свободная, спокойная, безопасная среда. Так что безопасность прежде всего. И пока мы не видим, чтобы Россия на это согласилась или что-то для этого сделала. Считаю, что каждый должен сказать: «Ок, наступило время, чтобы формула заработала», но чтобы прийти к этому, нужно, чтобы Россия вывела войска.

Должны быть расформированы нелегальные вооруженные формирования, которые поддерживает Россия. Должны быть представлены миротворцы для создания стабильности или восстановить стабильность другим путем, для того, чтобы ввести Минские договоренности. Формула Штайнмайера, она начинается с выборов, но сначала мы должны дойти до этой точки», – заявил Волкер.

Визит Волкера в Киев кардинально изменил позицию украинского руководства. Так, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял о возможности проведения выборов в ЛДНР одновременно с местными выборами на Украине, но уже после встречи с Волкером изменил свою позицию, отмечает в своем блоге советник главы ЛНР Родион Мирошник.

«Пристайко в пятницу и Пристайко в субботу – это два разных убеждения. Просто в пятницу он был без Волкера. В пятницу украинский Глава МИД, практически уже назначал выборы в ЛДНР на апрель вместе с остальной Украиной, но приехал Волкер и все изменилось. И судя по риторике, Зеленскому в Нормандский формат ехать не с чем: формула Штайнмайера – не принимается ни под каким соусом, как и особый статус, вместе с изменениями в конституцию, амнистию – туда же.

А возможность приглашения миротворческой миссии, даже после заявления Зе, что «нам ее не нужно», с приездом Волкера заиграла новыми красками! Вот насколько велика сила американского убеждения и как нерушима украинская позиция. Сначала обещаем, потом отменяем», – пишет Мирошник.