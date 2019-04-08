Госдеп считает Украину «самым большим провалом» Путина

08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

“Агрессия” России против Украины стала “самым большим провалом” политики Владимира Путина.

Об этом заявил в интервью австрийской газете Wiener Zeitung заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Без имплементации Минских договоренностей улучшения отношений не будет. Украина стала крупнейшим провалом Путина. Если в его планах было воспрепятствовать тому, чтобы Украина вышла на прозападную орбиту, то своей агрессией против Киева он добился обратного — Киев взял четкий прозападный курс, Украина приняла решение в пользу Европы и против России», — заявил американский дипломат, отвечая на вопрос, какую роль играет Украина в отношениях между США и Россией.

Он добавил, что лучший способ перечеркнуть цели России в Украине — «это совместно способствовать тому, что Украина шла к экономическому и политическому успеху».

Представитель Госдепартамента США добавил, что в целом на сегодня, по его мнению, “список провалов” Путина «очень длинный». Среди них, в частности, и «неудачная попытка путча в Черногории, безрезультативная попытка подорвать переговоры между Северной Македонией и Грецией».

По мнению Робинсона, президент РФ выступает «против нашей системы, против наших ценностей, против европейской архитектуры коллективных систем сотрудничества».

Отдельно в интервью американский дипломат прокомментировал и строительство Россией газопровода «Северный поток-2», который, по его словам, увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов и замедлит переход Европы на альтернативную энергетику.

«Увеличение зависимости Европы от российских поставок энергии не является хорошей идеей. Россия не является надежным партнером. Кроме того, „Северный поток −2“ замедлит движение Европы в направлении альтернативной энергии. Коротко говоря: „Северный поток“ — не в европейских интересах, этот проект следует рассматривать не через экономическую призму, а с геополитической перспективы», — убежден Робинсон.