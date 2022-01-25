Госдеп сообщил, когда ответит Москве по гарантиям безопасности

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США планируют предоставить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности на этой неделе.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам американского чиновника, сейчас Штаты ждут от европейских партнеров предложений, которые будут включены в ответ России.

«Мы рассматриваем наш следующий шаг в контактах — это предоставление письменного ответа России. Мы поделились своими идеями с нашими европейскими союзниками. Мы получаем от них реакцию. Мы включаем их реакцию в письменный ответ. И когда мы будем готовы передать его, мы сделаем это. Мы ожидаем, что это случится на этой неделе… Мы предоставим письменный ответ. Мы открыты для дополнительных встреч, личных встреч, если это будет, если это окажется полезным, если мы считаем, что это может быть конструктивным, если мы считаем, что это должно стать следующим элементом на пути диалога и дипломатии. Так что мы открыты для этого», – заявил Прайс.

Напомним, что МИД РФ опубликовал предложенные США проекты документов о гарантиях безопасности между НАТО и Россией. Среди прочего, Москва предложила США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отвести силы и средства на рубежи 1997 года, а также отказаться от размещения вблизи российских границ ударных систем вооружений.